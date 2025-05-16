Сочные и сытные: готовим житомирские беляши со знаменитым Эктором
Биляши – это не просто вкусное мясо в тесте. Они способны стать любимым перекусом, который всегда хочется иметь в своем холодильнике.
Сочное мясо в дрожжевом тесте – это наслаждение, перед которым просто невозможно устоять. 24 Канал предлагает приготовить знаменитые житомирские беляши по рецепту любимого Эктора.
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Рецепт житомирских беляшей
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
тесто:
– 130 миллилитров молока;
– 100 миллилитров теплой воды;
– 4 грамма сухих дрожжей;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 350 граммов муки;
– 20 миллилитров растительного масла;
начинка:
– 300 граммов говяжьего фарша;
– 170 граммов лука;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Подогрейте молоко с водой до теплого состояния. Добавьте дрожжи, сахар и соль, размешайте до полного растворения ингредиентов.
Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое тесто. Влейте растительное масло и хорошо вымесите до гладкой, эластичной консистенции.
Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 1 – 1,5 часа, чтобы оно хорошо поднялось.
Тем временем очистите лук и мелко его нарежьте. Смешайте фарш с луком, добавьте соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.
Когда тесто подойдет, обомните его и разделите на равные части. Сформируйте из каждой шарик, растяните в круглую лепешку, выложите в центр немного начинки, соедините края и плотно защипните. Легонько приплесните рукой.
В сковороде с толстым дном хорошо разогрейте масло. Обжаривайте беляши на среднем огне до румяной корочки, по 3 – 4 минуты с каждой стороны.
Готовые беляши выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир
Приятного аппетита!
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