Самый вкусный бигос из капусты: когда для удовольствия не надо лишних усилий
- Бигос – это вкусное и сытное блюдо, которое требует немного ингредиентов и усилий для приготовления.
- Для приготовления бигоса важно правильно выбрать мясо, чтобы обеспечить насыщенный вкус и сытность.
Бигос –это вкусное и сытное блюдо, с которым справится даже ребенок. И главное – при этом не придется тратить много денег.
Немного мяса, охотничьи колбаски, капуста – и на вашем столе парит шедевральный бигос, который быстро исчезает с тарелок. Отличная опция для семейной трапезы в любой ситуации, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok vistovska_cooking.
Как приготовить бигос?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов свинины;
– 200 граммов охотничьих колбасок;
– 300 граммов свежей капусты;
– 500 граммов квашеной капусты;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 5 – 7 черносливов;
– овощно-томатный соус;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Обжарьте мясо на сильном огне до румяной корочки.
- Добавьте нарезанный лук и морковь, готовьте еще около 5 минут.
- Влейте стакан воды, накройте крышкой и тушите на слабом огне примерно час.
- После этого добавьте овощно-томатный соус и охотничьи колбаски, хорошо перемешайте.
- Выложите квашеную и свежую капусту, снова перемешайте, добавьте чернослив и тушите на малом огне до мягкости, ориентировочно 30 – 40 минут.
Какое мясо выбирать для бигоса?
Главное правило бигоса: чем больше мяса – тем лучше. За основу прекрасно сойдет свинина, она обеспечивает вкус и сытость, подсказывает портал Pysznosci.
Выбирайте ошеек, лопатку или грудинку – при длительном приготовлении они становятся нежными. А еще можно поэкспериментировать и использовать говядину, которая придаст блюду особый оттенок.
