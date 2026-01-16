Самый вкусный бигос из капусты: когда для удовольствия не надо лишних усилий

Бигос –это вкусное и сытное блюдо, с которым справится даже ребенок. И главное – при этом не придется тратить много денег.

Немного мяса, охотничьи колбаски, капуста – и на вашем столе парит шедевральный бигос, который быстро исчезает с тарелок. Отличная опция для семейной трапезы в любой ситуации, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok vistovska_cooking.

Как приготовить бигос?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов свинины;

– 200 граммов охотничьих колбасок;

– 300 граммов свежей капусты;

– 500 граммов квашеной капусты;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 5 – 7 черносливов;

– овощно-томатный соус;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте мясо на сильном огне до румяной корочки. Добавьте нарезанный лук и морковь, готовьте еще около 5 минут. Влейте стакан воды, накройте крышкой и тушите на слабом огне примерно час. После этого добавьте овощно-томатный соус и охотничьи колбаски, хорошо перемешайте. Выложите квашеную и свежую капусту, снова перемешайте, добавьте чернослив и тушите на малом огне до мягкости, ориентировочно 30 – 40 минут.

Какое мясо выбирать для бигоса?

Главное правило бигоса: чем больше мяса – тем лучше. За основу прекрасно сойдет свинина, она обеспечивает вкус и сытость, подсказывает портал Pysznosci.

Выбирайте ошеек, лопатку или грудинку – при длительном приготовлении они становятся нежными. А еще можно поэкспериментировать и использовать говядину, которая придаст блюду особый оттенок.

