Легендарная закуска: готовим битую редиску, которая обогатит любую трапезу
- Редис является популярной сезонной закуской, которая хорошо сочетается с гарнирами и блюдами.
- Редис в чесночном маринаде особенно вкусный с мясом и печеным картофелем.
Редис – один из главных сезонных хитов. Закуски с ним получаются пикантными и вкусными, поэтому идеального дополняют любимые гарниры и блюда.
Редис в чесночном маринаде – это закуска, которую точно стоит попробовать в сочетании с любимым мясом и гарнирами. Особенно она подходит с печеной картошкой, это просто идеальный дуэт вкусов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на NovaStrava.
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Рецепт битой редиски
- Время: 10 минут + маринование
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов редиса;
– 2 зубчика чеснока;
– пол чайной ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 столовая ложка яблочного уксуса;
– 2 столовые ложки воды;
– 30 миллилитров растительного масла;
– зелень по вкусу.
Приготовление:
Тщательно вымойте редиску, обрежьте кончики с обеих сторон.
Каждый овощ слегка раздавите скалкой или плоской частью ножа, благодаря трещинам редиска лучше впитает маринад.
Сложите редиску в стеклянную банку или пищевой контейнер с плотной крышкой. Добавьте измельченный чеснок, щепотку соли, немного сахара, уксус, воду, растительное масло и свежую зелень, нарезанную произвольно.
Закройте емкость и хорошо встряхните ее несколько раз, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.
Поставьте в холодильник минимум на полчаса. Перед тем как подавать, еще раз перемешайте содержимое.
Приятного аппетита!
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