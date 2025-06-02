Легендарная закуска: готовим битую редиску, которая обогатит любую трапезу

Редис – один из главных сезонных хитов. Закуски с ним получаются пикантными и вкусными, поэтому идеального дополняют любимые гарниры и блюда.

Редис в чесночном маринаде – это закуска, которую точно стоит попробовать в сочетании с любимым мясом и гарнирами. Особенно она подходит с печеной картошкой, это просто идеальный дуэт вкусов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на NovaStrava.

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Рецепт битой редиски

Время : 10 минут + маринование

: 10 минут + маринование Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов редиса;

– 2 зубчика чеснока;

– пол чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 столовая ложка яблочного уксуса;

– 2 столовые ложки воды;

– 30 миллилитров растительного масла;

– зелень по вкусу.

Приготовление:

Тщательно вымойте редиску, обрежьте кончики с обеих сторон. Каждый овощ слегка раздавите скалкой или плоской частью ножа, благодаря трещинам редиска лучше впитает маринад. Сложите редиску в стеклянную банку или пищевой контейнер с плотной крышкой. Добавьте измельченный чеснок, щепотку соли, немного сахара, уксус, воду, растительное масло и свежую зелень, нарезанную произвольно. Закройте емкость и хорошо встряхните ее несколько раз, чтобы все ингредиенты равномерно смешались. Поставьте в холодильник минимум на полчаса. Перед тем как подавать, еще раз перемешайте содержимое.

Приятного аппетита!

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