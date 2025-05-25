Как оладьи, но лучше: аппетитные блины без сахара, молока и дрожжей за 15 минут

Блины – отличный способ вкусно начать день. А с этим рецептом вы еще и сможете сделать это быстро.

Нужно всего три ингредиента, чтобы порадовать родных вкусным завтраком. Добавьте к блинам любимые сладкие добавки – и от них на столе не останется и следа, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька". Читайте также В нем идеально все: рецепт салата, который подойдет абсолютно ко всему Рецепт простых блинов Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 500 граммов натурального йогурта;

– щепотка соли;

– 500 граммов муки;

– 1 пачка разрыхлителя;

– масло для жарки. Приготовление: Сначала разбейте яйца, добавьте щепотку соли и хорошо взбейте. Влейте йогурт и тщательно перемешайте. В отдельной емкости соедините просеянную муку с разрыхлителем. Постепенно всыпайте сухие ингредиенты к жидким, вымешивая тесто до получения однородной консистенции. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие круглые блины. Жарьте на умеренном огне до румяной корочки с обеих сторон. Подавайте теплыми – они прекрасно сочетаются как с солеными, так и сладкими добавками. Приятного аппетита! Концентрированный вкус лета: как приготовить апельсиновые панкейки.