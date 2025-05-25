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11 июня, 06:05
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Как оладьи, но лучше: аппетитные блины без сахара, молока и дрожжей за 15 минут

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Эти блины можно приготовить за 15 минут.
  • Рецепт требует простых ингредиентов, а блины прекрасно сочетаются с солеными и сладкими добавками.

Блины – отличный способ вкусно начать день. А с этим рецептом вы еще и сможете сделать это быстро.

Нужно всего три ингредиента, чтобы порадовать родных вкусным завтраком. Добавьте к блинам любимые сладкие добавки – и от них на столе не останется и следа, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

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Рецепт простых блинов

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 500 граммов натурального йогурта;
– щепотка соли;
– 500 граммов муки;
– 1 пачка разрыхлителя;
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Сначала разбейте яйца, добавьте щепотку соли и хорошо взбейте. Влейте йогурт и тщательно перемешайте. В отдельной емкости соедините просеянную муку с разрыхлителем.

  2. Постепенно всыпайте сухие ингредиенты к жидким, вымешивая тесто до получения однородной консистенции.

  3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие круглые блины.

  4. Жарьте на умеренном огне до румяной корочки с обеих сторон. Подавайте теплыми – они прекрасно сочетаются как с солеными, так и сладкими добавками.

Приятного аппетита!

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