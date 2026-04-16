Забудьте о молоке: вот ингредиент, который сделает ваши блины эластичными и нежными
Знали ли вы, что блины необязательно надо готовить на молоке или кефире? Есть один секретный ингредиент, который делает тесто идеальным.
Опытные повара используют для теста ряженку. Она позволяет приготовить блины идеальной толщины, которые не рвутся во время приготовления.
Кто сказал, что блины надо готовить только на Масленицу? Когда это блюдо любит вся семья, то его можно готовить хоть каждый день. Особенно приятно иметь в своих секретах идеальный рецепт блинов.
Вы будете удивлены одним ингредиентом в этом рецепте, ведь именно он позволяет приготовить идеальные по толщине и текстуре блины, которые не будут рваться. И конечно же, блины получаются очень вкусными. Этот рецепт подойдет и новичкам, и опытным поварам, рассказывает YouTube-канал "Рецепты Джулии". Рецепт проверен не одной хозяйкой.
Смотрите также Только картофелина и яйцо: вкусная трапеза без затрат времени и усилий
Как приготовить блины, которые не будут рваться?
Время: 30 минут
Порций: 10
Ингредиенты:
3 яичных желтка;
40 граммов сахара;
150 граммов пшеничной муки;
400 миллилитров ряженки;
2 грамма соли;
10 граммов ванильного сахара;
3 грамма пищевой соды;
20 миллилитров растительного масла;
40 граммов сливочного масла.
А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.
Рецепт блинов с ряженкой: смотрите видео
Приготовление:
Для начала в миске надо хорошо взбить венчиком желтки, сахар, ванильный сахар, соль. Далее постепенно влейте ряженку и хорошо перемешайте. Добавьте масло, насыпьте соду и снова хорошо перемешайте.
Теперь надо просеять в миску муку и перемешать тесто до однородности. Далее надо тесто отставить и дать ему отдохнуть на 15-20 минут.
Подготовьте сковородку – хорошо ее разогрейте, а затем налейте небольшое количество масла. Теперь привычным для вас движением вылейте тесто и равномерно распределите.
Когда увидите, что блинчик поджарился с одной стороны, тогда можно переворачивать на другую сторону. Жарьте еще примерно 2 минуты.
На подготовленную заранее тарелку переложите блинчик и не забудьте смазать сливочным маслом.
Лайфхаки, как приготовить идеальные блины
У каждой хозяйки есть свои кулинарные секреты, которые помогают ей приготовить те самые идеальные блины. Фудблогерка mary__foodblog поделилась в Instagram своими лайфхаками, как легко приготовить вкусные и тонкие блины. Во-первых, советует Мари, все ингредиенты должны быть теплыми. Также она советует добавлять ложку крахмала в тесто, чтобы блины не рвались.
Также стоит добавить ложку растительного масла и дать тесту минут 30 настояться. Выпекать блины стоит на сухой сковороде, которую надо заранее хорошо разогреть.
Что вкусного приготовить?
Если не знаете, куда девать черствую пасху, то сделайте тирамису.
А еще ловите вкусные идеи блюд для пикника без мангала.