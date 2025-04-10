10 апреля, 06:03
Салат "Завтрак" за 5 минут: идеальное начало любого дня
Для того, чтобы вкусно позавтракать, не обязательно стоять у плиты. Несколько минут – и вы уже сыты и готовы покорять новый день.
В этом салате сочетаются все любимые ингредиенты, поэтому вам придется уговаривать себя не завтракать им каждый день. 24 Канал предлагает начать день с рецептом портала "Господинька".
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Рецепт салата для завтрака
- Время: 5 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 1 куриное филе (копченое);
– 3 вареных яйца;
– 200 граммов консервированного ананаса;
– 100 граммов твердого сыра;
– соль и перец по вкусу;
– зелень по желанию.
Приготовление:
- Филе, яйца и ананасы нарезаем кубиками.
- Сыр натираем на терке.
- Смешиваем ингредиенты и заправляем майонезом или другим соусом.
- Солим и перчим по вкусу.
Приятного аппетита!
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