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10 апреля, 06:03
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Салат "Завтрак" за 5 минут: идеальное начало любого дня

Лилия Имбировская-Сиваковская

Для того, чтобы вкусно позавтракать, не обязательно стоять у плиты. Несколько минут – и вы уже сыты и готовы покорять новый день.

В этом салате сочетаются все любимые ингредиенты, поэтому вам придется уговаривать себя не завтракать им каждый день. 24 Канал предлагает начать день с рецептом портала "Господинька".

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Рецепт салата для завтрака

  • Время: 5 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты:
– 1 куриное филе (копченое);
– 3 вареных яйца;
– 200 граммов консервированного ананаса;
– 100 граммов твердого сыра;
– соль и перец по вкусу;
– зелень по желанию.

Приготовление:

  1. Филе, яйца и ананасы нарезаем кубиками.
  2. Сыр натираем на терке.
  3. Смешиваем ингредиенты и заправляем майонезом или другим соусом.
  4. Солим и перчим по вкусу.

Приятного аппетита!

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