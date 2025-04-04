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4 апреля, 10:50
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Сытное блюдо для всей семьи: рецепт любимых чанахов с фасолью и мясом

Лилия Имбировская-Сиваковская

Чанахи – это идеальный вариант для семейного ужина. Это блюдо не просто очень сытное, но и радует совершенным вкусом.

Эта звезда грузинской кухни точно должна быть частым гостем на вашем столе. Однако 24 Канал предлагает немного поэкспериментировать и приготовить львовский вариант чанахов – с фасолью.

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Рецепт чанахов с мясом и фасолью

  • Время: 3 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 700 граммов свинины;
– 600 граммов картофеля;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 1 стакан красной фасоли;
– 7 зубчиков чеснока;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 2 столовые ложки смальца;
– 4 столовые ложки муки;
– 1 лавровый лист;
– соль, черный молотый перец, зелень петрушки, масло, молотая паприка.

Приготовление:

  1. Красную фасоль замочите на ночь, а затем варите до готовности в течение 1 – 2 часов.
  2. Очищенные лук и морковь нарежьте мелкими кубиками и натрите на терке соответственно.
  3. Картофель нарежьте крупными кусками и обжарьте на растительном масле до полуготовности.
  4. Свинину нарежьте кусочками и обжарьте на сильном огне, добавьте смалец, лук и морковь, тушите 10 – 15 минут.
  5. Добавьте томатную пасту или помидоры, тушите еще 5 – 20 минут.
  6. В большой кастрюле вскипятите 3 л воды, добавьте жареный картофель и вареную фасоль.
  7. Затем добавьте обжаренные овощи с мясом, измельченный чеснок, зелень, лавровый лист и специи, варите 10 минут.
  8. Обжарьте муку на сухой сковороде до золотистого цвета, разведите бульоном, влейте в кастрюлю, перемешайте и прокипятите 5 минут. Подавайте в тарелках или глиняных горшочках.

Приятного аппетита!

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