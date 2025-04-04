Сытное блюдо для всей семьи: рецепт любимых чанахов с фасолью и мясом

Чанахи – это идеальный вариант для семейного ужина. Это блюдо не просто очень сытное, но и радует совершенным вкусом.

Эта звезда грузинской кухни точно должна быть частым гостем на вашем столе. Однако 24 Канал предлагает немного поэкспериментировать и приготовить львовский вариант чанахов – с фасолью. Интересно Все будут заглядывать в вашу корзину: запекаем ароматную ветчину в медовой глазури на Пасху Рецепт чанахов с мясом и фасолью Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 6 Ингредиенты:

– 700 граммов свинины;

– 600 граммов картофеля;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 1 стакан красной фасоли;

– 7 зубчиков чеснока;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 2 столовые ложки смальца;

– 4 столовые ложки муки;

– 1 лавровый лист;

– соль, черный молотый перец, зелень петрушки, масло, молотая паприка. Приготовление: Красную фасоль замочите на ночь, а затем варите до готовности в течение 1 – 2 часов. Очищенные лук и морковь нарежьте мелкими кубиками и натрите на терке соответственно. Картофель нарежьте крупными кусками и обжарьте на растительном масле до полуготовности. Свинину нарежьте кусочками и обжарьте на сильном огне, добавьте смалец, лук и морковь, тушите 10 – 15 минут. Добавьте томатную пасту или помидоры, тушите еще 5 – 20 минут. В большой кастрюле вскипятите 3 л воды, добавьте жареный картофель и вареную фасоль. Затем добавьте обжаренные овощи с мясом, измельченный чеснок, зелень, лавровый лист и специи, варите 10 минут. Обжарьте муку на сухой сковороде до золотистого цвета, разведите бульоном, влейте в кастрюлю, перемешайте и прокипятите 5 минут. Подавайте в тарелках или глиняных горшочках. Приятного аппетита! Правда или миф: всегда ли стоит снимать пену из бульона.