В 90-х это был самый вкусный десерт: как легко приготовить пирожные "Картошечка"
- Пирожные "Картошечка" готовятся из шоколадного бисквита и крема из сметаны и маскарпоне.
- Для приготовления крема рекомендуется использовать очень холодную сметану с жирностью 25 – 30%.
Есть десерты, которым удается вполне органично покорять целые поколения. Пирожные "Картошечка" одно из главных лакомств этого перечня.
Пирожные "Картошечка" будут уместными как на праздничном столе, так и на уютном семейном банкете. Простые ингредиенты, минимум усилий – и на вашем столе шедевр, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok alin_withkichen.
Как приготовить пирожные "Картошечка"?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
шоколадный бисквит:
– 6 яиц;
– 180 граммов сахара;
– 100 граммов муки;
– 50 граммов какао;
– щепотка соли;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 40 граммов кукурузного крахмала;
крем:
– 250 граммов густой жирной сметаны;
– 200 граммов маскарпоне;
– 120 граммов сахара.
Готовим легендарные пирожные из 90-х: видео
Приготовление:
- Яйца взбиваем с сахаром и солью до густой пены.
- Сухие ингредиенты смешиваем и медленно всыпаем к яичной массе.
- Выпекаем 30 – 40 минут при 175 градусах.
- Все ингредиенты для крема смешиваем и взбиваем до состояния густой массы.
- Бисквитный корж полностью охлаждаем и измельчаем в крошку. Часть откладываем для посыпки, остальные смешиваем с кремом.
- Перемешиваем, формируем шарики и обваливаем в крошке Ставим в холодильник на несколько часов.
Как взбивать сметану?
Чем жирнее сметана – тем лучше будет ваш крем. Поэтому лучше всего взбивать продукт жирностью 25 – 30%, советует Ania Starmach.
А еще сметана должна быть очень холодной, поэтому ее нужно поставить в холодильник заранее. В идеале – на 4 – 6 часов.
