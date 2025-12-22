Укр Рус
22 декабря, 21:57
2

В 90-х это был самый вкусный десерт: как легко приготовить пирожные "Картошечка"

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Пирожные "Картошечка" готовятся из шоколадного бисквита и крема из сметаны и маскарпоне.
  • Для приготовления крема рекомендуется использовать очень холодную сметану с жирностью 25 – 30%.

Есть десерты, которым удается вполне органично покорять целые поколения. Пирожные "Картошечка" одно из главных лакомств этого перечня.

Пирожные "Картошечка" будут уместными как на праздничном столе, так и на уютном семейном банкете. Простые ингредиенты, минимум усилий – и на вашем столе шедевр, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok alin_withkichen.

Как приготовить пирожные "Картошечка"?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
шоколадный бисквит: 
– 6 яиц;
– 180 граммов сахара;
– 100 граммов муки;
– 50 граммов какао;
– щепотка соли;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 40 граммов кукурузного крахмала;
крем: 
– 250 граммов густой жирной сметаны;
– 200 граммов маскарпоне;
– 120 граммов сахара.

Готовим легендарные пирожные из 90-х: видео

Приготовление:

  1. Яйца взбиваем с сахаром и солью до густой пены.
  2. Сухие ингредиенты смешиваем и медленно всыпаем к яичной массе.
  3. Выпекаем 30 – 40 минут при 175 градусах.
  4. Все ингредиенты для крема смешиваем и взбиваем до состояния густой массы.
  5. Бисквитный корж полностью охлаждаем и измельчаем в крошку. Часть откладываем для посыпки, остальные смешиваем с кремом.
  6. Перемешиваем, формируем шарики и обваливаем в крошке Ставим в холодильник на несколько часов.

Как взбивать сметану?

Чем жирнее сметана – тем лучше будет ваш крем. Поэтому лучше всего взбивать продукт жирностью 25 – 30%, советует Ania Starmach.

А еще сметана должна быть очень холодной, поэтому ее нужно поставить в холодильник заранее. В идеале – на 4 – 6 часов.

