В 90-х это был самый вкусный десерт: как легко приготовить пирожные "Картошечка"

Есть десерты, которым удается вполне органично покорять целые поколения. Пирожные "Картошечка" одно из главных лакомств этого перечня.

Пирожные "Картошечка" будут уместными как на праздничном столе, так и на уютном семейном банкете. Простые ингредиенты, минимум усилий – и на вашем столе шедевр, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok alin_withkichen.

Как приготовить пирожные "Картошечка"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

шоколадный бисквит:

– 6 яиц;

– 180 граммов сахара;

– 100 граммов муки;

– 50 граммов какао;

– щепотка соли;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 40 граммов кукурузного крахмала;

крем:

– 250 граммов густой жирной сметаны;

– 200 граммов маскарпоне;

– 120 граммов сахара.

Приготовление:

Яйца взбиваем с сахаром и солью до густой пены. Сухие ингредиенты смешиваем и медленно всыпаем к яичной массе. Выпекаем 30 – 40 минут при 175 градусах. Все ингредиенты для крема смешиваем и взбиваем до состояния густой массы. Бисквитный корж полностью охлаждаем и измельчаем в крошку. Часть откладываем для посыпки, остальные смешиваем с кремом. Перемешиваем, формируем шарики и обваливаем в крошке Ставим в холодильник на несколько часов.

Как взбивать сметану?

Чем жирнее сметана – тем лучше будет ваш крем. Поэтому лучше всего взбивать продукт жирностью 25 – 30%, советует Ania Starmach.

А еще сметана должна быть очень холодной, поэтому ее нужно поставить в холодильник заранее. В идеале – на 4 – 6 часов.

