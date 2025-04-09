Так как вы не сделает никто: готовим очень сочную домашнюю колбасу

Домашняя колбаса – это блюдо, с которым не сравнится ни одно приобретенное лакомство. Вы можете регулировать все вкусовые акценты, чтобы достичь действительно непревзойденного результата.

Бытует мнение, что над домашней колбасой нужно тяжело поработать, но это совсем не так. А когда наступят праздники, то сделать несколько колец к пасхальной корзине просто необходимо, информирует 24 Канал со ссылкой на портал "Файни рецепты".

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Рецепт домашней колбасы

Время : 1 час 35 минут

: 1 час 35 минут Порций: 2 кольца

Ингредиенты:

– 700 граммов свинины;

– 2 зубчика чеснока;

– 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха;

– 0,5 чайной ложки молотого черного перца

– черный перец и соль по вкусу;

– очищенная натуральная кишка;

– щепотка сахара.

Приготовление:

Мясо нарежьте мелкими кусочками или пропустите через мясорубку. В отдельной миске соедините все подготовленные специи и мелко порубленный чеснок, тщательно перемешайте до однородности. Полученную смесь высыпьте к перемолотому мясу и хорошо вымесите руками. Для наполнения кишок фаршем воспользуйтесь специальной насадкой для мясорубки или сделайте это вручную. Следите, чтобы в кишку не попал воздух; в случае его появления осторожно проколите этот участок тонкой иглой. С обоих концов крепко завяжите нитками. Многие кулинары советуют подвешивать сырую колбасу в кухонном помещении на несколько часов. После этого поместите колбасу в холодильник на двадцать четыре часа. Затем отварите ее на паровой бане в течение 45 минут. Выложите домашнюю колбасу в форму, предварительно застеленную пергаментной бумагой, и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15 минут до появления аппетитной румяной корочки.

Приятного аппетита!

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