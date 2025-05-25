Самый простой вариант любимой закуски: как приготовить форшмак из сардин

Форшмак – настоящая звезда одесской кухни. Насладиться им можно всегда, даже если под рукой лишь самые дешевые ингредиенты.

Если вы нуждаетесь в аппетитной намазке на бутерброды, то лучшей идеи, чем форшмак, просто не найти. 24 Канал советует обязательно попробовать простейшую версию этой закуски, рецептом которой поделился портал "На пенсии".

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Рецепт форшмака из сардины

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов консервированной сардины;

– 1 луковица;

– 3 яйца;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 чайная ложка специй и приправ;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите от скорлупы. С рыбных консервов слейте всю жидкость, саму рыбу положите в чашу блендера. Добавьте нарезанный лук и вареные яйца, измельчите все до однородной массы. К готовой смеси добавьте соль, перец и специи. Еще раз очень хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

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