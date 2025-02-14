Вкусная забота: рецепт сладких французских тостов

Праздничный завтрак может быть не только вкусным, но и очень легким. Не стоит тратить много времени, лучше посвятить свободную минуту самым близким.

Всего несколько ингредиентов, простые манипуляции – и вкусный завтрак для удачного начала романтического дня уже готов, передает 24 Канал со ссылкой на Fajne gotowanie. Эти тосты точно станут блюдом, которое вы захотите готовить чаще. Интересно Язык любви: меню для романтического ужина на День святого Валентина Рецепт сладкого французского тоста Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– несколько ломтиков тостового хлеба;

– 2 яйца;

– четверть стакана молока;

– 20 граммов сливочного масла;

– 200 граммов сливочного сыра;

– 1 банан;

– ванильный сахар. Приготовление: Вбейте яйца в глубокую тарелку, добавьте молоко и одну чайную ложку ванильного сахара. Тщательно перемешайте. На сковороде разогрейте сливочное масло. Замочите хлеб в смеси из молока и яйца. Обжаривайте ломтики хлеба на разогретом сливочном масле на среднем огне с обеих сторон, пока гренки не приобретут золотистый цвет. На готовые тосты нанесите сливочный сыр и выложите нарезанные кусочки банана. Приятного аппетита! Пригодится: где и как правильно хранить открытое вино.