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14 февраля, 08:27
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Вкусная забота: рецепт сладких французских тостов

Лилия Имбировская-Сиваковская

Праздничный завтрак может быть не только вкусным, но и очень легким. Не стоит тратить много времени, лучше посвятить свободную минуту самым близким.

Всего несколько ингредиентов, простые манипуляции – и вкусный завтрак для удачного начала романтического дня уже готов, передает 24 Канал со ссылкой на Fajne gotowanie. Эти тосты точно станут блюдом, которое вы захотите готовить чаще.

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Рецепт сладкого французского тоста

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– несколько ломтиков тостового хлеба;
– 2 яйца;
– четверть стакана молока;
– 20 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сливочного сыра;
– 1 банан;
– ванильный сахар.

Приготовление:

  1. Вбейте яйца в глубокую тарелку, добавьте молоко и одну чайную ложку ванильного сахара. Тщательно перемешайте.
  2. На сковороде разогрейте сливочное масло.
  3. Замочите хлеб в смеси из молока и яйца.
  4. Обжаривайте ломтики хлеба на разогретом сливочном масле на среднем огне с обеих сторон, пока гренки не приобретут золотистый цвет.
  5. На готовые тосты нанесите сливочный сыр и выложите нарезанные кусочки банана.

Приятного аппетита!

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