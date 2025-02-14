14 февраля, 08:27
Вкусная забота: рецепт сладких французских тостов
Праздничный завтрак может быть не только вкусным, но и очень легким. Не стоит тратить много времени, лучше посвятить свободную минуту самым близким.
Всего несколько ингредиентов, простые манипуляции – и вкусный завтрак для удачного начала романтического дня уже готов, передает 24 Канал со ссылкой на Fajne gotowanie. Эти тосты точно станут блюдом, которое вы захотите готовить чаще.
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Рецепт сладкого французского тоста
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– несколько ломтиков тостового хлеба;
– 2 яйца;
– четверть стакана молока;
– 20 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сливочного сыра;
– 1 банан;
– ванильный сахар.
Приготовление:
- Вбейте яйца в глубокую тарелку, добавьте молоко и одну чайную ложку ванильного сахара. Тщательно перемешайте.
- На сковороде разогрейте сливочное масло.
- Замочите хлеб в смеси из молока и яйца.
- Обжаривайте ломтики хлеба на разогретом сливочном масле на среднем огне с обеих сторон, пока гренки не приобретут золотистый цвет.
- На готовые тосты нанесите сливочный сыр и выложите нарезанные кусочки банана.
Приятного аппетита!
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