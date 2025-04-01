1 апреля, 22:51
Ваша пасха будет самая красивая: готовим глазурь без яиц с победительницей "МастерШеф"
Удачный кулич должен быть таким же красивым, как и вкусным. И глазурь играет в этом ключевую роль.
У каждой хозяйки есть свой рецепт глазури для кулича, однако всегда лучше учиться у мастеров своего дела. 24 Канал предлагает принять во внимание рецепт, которым победительница 12 сезона "МастерШеф" Валерия Матрохина поделилась в своем инстаграме.
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Рецепт глазури на кулич без яиц
- Время: 20 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 100 граммов сахарной пудры;
– 50 миллилитров воды;
–щепотка лимонной кислоты;
– 5 граммов желатина.
Приготовление:
- Желатин заливаем половиной воды и ждем, чтобы набух.
- В сотейник кладем пудру, заливаем водой, оставшейся, и добавляем лимонную кислоту.
- Доводим до кипения, постоянно помешивая, и варим еще 20 – 30 секунд, чтобы растворились все крупинки.
- Снимаем с огня, даем немного остыть, иначе желатин не сработает. Когда пузырьки осядут – добавляем желатин и быстро перемешиваем.
- Взбиваем жидкость миксером на высокой скорости до крепких пиков.
- Выкладываем глазурь на куличи и быстро украшаем.
Приятного аппетита!
Не липнет и не крошится: рецепт всегда удачной глазури.