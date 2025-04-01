Ваша пасха будет самая красивая: готовим глазурь без яиц с победительницей "МастерШеф"

Удачный кулич должен быть таким же красивым, как и вкусным. И глазурь играет в этом ключевую роль.

У каждой хозяйки есть свой рецепт глазури для кулича, однако всегда лучше учиться у мастеров своего дела. 24 Канал предлагает принять во внимание рецепт, которым победительница 12 сезона "МастерШеф" Валерия Матрохина поделилась в своем инстаграме. Не пропустите Прабабушки в этом разбирались: проверенный рецепт "Львовского" кулича от Дарьи Цвек Рецепт глазури на кулич без яиц Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 1 Ингредиенты:

– 100 граммов сахарной пудры;

– 50 миллилитров воды;

–щепотка лимонной кислоты;

– 5 граммов желатина. Приготовление: Желатин заливаем половиной воды и ждем, чтобы набух. В сотейник кладем пудру, заливаем водой, оставшейся, и добавляем лимонную кислоту. Доводим до кипения, постоянно помешивая, и варим еще 20 – 30 секунд, чтобы растворились все крупинки. Снимаем с огня, даем немного остыть, иначе желатин не сработает. Когда пузырьки осядут – добавляем желатин и быстро перемешиваем. Взбиваем жидкость миксером на высокой скорости до крепких пиков. Выкладываем глазурь на куличи и быстро украшаем. Приятного аппетита! Не липнет и не крошится: рецепт всегда удачной глазури.