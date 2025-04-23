Как со стола изысканного ресторана: как превратить элементарные гречаники в шедевр

Гречаники являются вполне популярной альтернативой котлетам, которые с правильным рецептом можно превратить в шедевр. Главное –не бояться экспериментов и дать волю фантазии.

Магия кулинарии заключается в том, чтобы даже из самых простых ингредиентов создавать красоту, которая порадует глаза и подарит особые вкусовые ощущения. 24 Канал предлагает такой опыт с рецептом портала Shuba.

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Рецепт гречаников

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 650 граммов гречневой каши;

– 700 граммов куриного фарша;

– 1 лук;

– 2 яйца;

– 50 граммов панировочных сухарей;

– соль, перец и сушеный чеснок по вкусу;

соус:

– 150 граммов лука;

– 2 столовые ложки масла;

– 500 миллилитров томатного сока;

– соль, перец и паприка по вкусу;

– 2 столовые ложки сметаны.

Приготовление:

Соедините охлажденную после варки гречку с сырым мясным фаршем, мелко нашинкованным луком, сухарями и яйцами. Приправьте солью и любимыми специями. Хорошо перемешайте массу вручную до однородности. Из полученной смеси сформируйте гречаники. Чтобы масса не липла к ладоням, смачивайте руки в воде. Лепите котлетки или шарики - выбирайте форму на свой вкус. Разогрейте на сковороде растительное масло, обжарьте гречаники с обеих сторон до появления румяной корочки. Тем временем приготовьте соус. В сотейнике или глубокой сковороде поджарьте немного лука, влейте томатный сок или разведенную водой томатную пасту (примерно 2 столовые ложки на пол-литра воды). Добавьте соль, специи и сметану. Перемешайте до однородности. Когда соус начнет кипеть, переложите в него обжаренные гречаники. Накройте крышкой и тушите на слабом огне около 15 минут. Готовое блюдо подавайте, посыпав свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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