Как со стола изысканного ресторана: как превратить элементарные гречаники в шедевр
Гречаники являются вполне популярной альтернативой котлетам, которые с правильным рецептом можно превратить в шедевр. Главное –не бояться экспериментов и дать волю фантазии.
Магия кулинарии заключается в том, чтобы даже из самых простых ингредиентов создавать красоту, которая порадует глаза и подарит особые вкусовые ощущения. 24 Канал предлагает такой опыт с рецептом портала Shuba.
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Рецепт гречаников
- Время: 45 минут
- Порций: 10
Ингредиенты:
– 650 граммов гречневой каши;
– 700 граммов куриного фарша;
– 1 лук;
– 2 яйца;
– 50 граммов панировочных сухарей;
– соль, перец и сушеный чеснок по вкусу;
соус:
– 150 граммов лука;
– 2 столовые ложки масла;
– 500 миллилитров томатного сока;
– соль, перец и паприка по вкусу;
– 2 столовые ложки сметаны.
Приготовление:
- Соедините охлажденную после варки гречку с сырым мясным фаршем, мелко нашинкованным луком, сухарями и яйцами. Приправьте солью и любимыми специями. Хорошо перемешайте массу вручную до однородности.
- Из полученной смеси сформируйте гречаники. Чтобы масса не липла к ладоням, смачивайте руки в воде. Лепите котлетки или шарики - выбирайте форму на свой вкус.
- Разогрейте на сковороде растительное масло, обжарьте гречаники с обеих сторон до появления румяной корочки.
- Тем временем приготовьте соус. В сотейнике или глубокой сковороде поджарьте немного лука, влейте томатный сок или разведенную водой томатную пасту (примерно 2 столовые ложки на пол-литра воды). Добавьте соль, специи и сметану. Перемешайте до однородности.
- Когда соус начнет кипеть, переложите в него обжаренные гречаники. Накройте крышкой и тушите на слабом огне около 15 минут.
- Готовое блюдо подавайте, посыпав свежей зеленью.
Приятного аппетита!
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