Ничем не хуже шаурмы: греческие блины, которые родные сметут со стола за секунду

Греческие блины – замечательная альтернатива популярной фастфуда. Сочное мясо с овощами внутри нежных блинов такое просто нельзя пропустить.

Блины, начинка, соус – это простое сочетание, которое образует настоящий кулинарный шедевр. По крайней мере, так утверждают те, кто уже воспроизводил этот рецепт на своей кухне, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Smakosze.

К теме На завтрак или перекус: аппетитные пончики с сосисками на сковороде: рецепт греческих блинов

Рецепт греческих блинчиков с сосисками на сковороде

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 250 миллилитров воды;

– 150 миллилитров молока;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/2 чайной ложки сахара;

– 200 граммов муки;

– 500 граммов фарша;

– 150 граммов цуккини;

– 70 граммов моркови;

– 70 граммов лука;

– 2 зубчика чеснока;

– 50 граммов кетчупа;

– 40 граммов горчицы;

– 60 граммов греческого йогурта.

Приготовление:

Смешайте яйца, воду, молоко, сахар и соль. Добавьте муку и еще раз перемешайте, чтобы получилось тесто без комочков. Разогрейте сковородку и пожарьте тонкие блины. Лук нарежьте кубиками и пожарьте, морковь и кабачки натрите и приготовьте тем же способом. Мясо обжарьте со специями и чесноком на сухой сковородке. Смешайте мясо с овощами, заправьте кетчупом, горчицей и йогуртом. Выложите начинку на блины и заверните. Обжарьте их на сковороде или в гриле.

Приятного аппетита!

Он никогда не надоест: универсальный салат из пекинской капусты.