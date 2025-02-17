Ничем не хуже шаурмы: греческие блины, которые родные сметут со стола за секунду
Греческие блины – замечательная альтернатива популярной фастфуда. Сочное мясо с овощами внутри нежных блинов такое просто нельзя пропустить.
Блины, начинка, соус – это простое сочетание, которое образует настоящий кулинарный шедевр. По крайней мере, так утверждают те, кто уже воспроизводил этот рецепт на своей кухне, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Smakosze.
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Рецепт греческих блинчиков с сосисками на сковороде
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 250 миллилитров воды;
– 150 миллилитров молока;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1/2 чайной ложки сахара;
– 200 граммов муки;
– 500 граммов фарша;
– 150 граммов цуккини;
– 70 граммов моркови;
– 70 граммов лука;
– 2 зубчика чеснока;
– 50 граммов кетчупа;
– 40 граммов горчицы;
– 60 граммов греческого йогурта.
Приготовление:
- Смешайте яйца, воду, молоко, сахар и соль.
- Добавьте муку и еще раз перемешайте, чтобы получилось тесто без комочков.
- Разогрейте сковородку и пожарьте тонкие блины.
- Лук нарежьте кубиками и пожарьте, морковь и кабачки натрите и приготовьте тем же способом.
- Мясо обжарьте со специями и чесноком на сухой сковородке.
- Смешайте мясо с овощами, заправьте кетчупом, горчицей и йогуртом.
- Выложите начинку на блины и заверните.
- Обжарьте их на сковороде или в гриле.
Приятного аппетита!
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