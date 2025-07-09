Лучше конфет и других сладостей: простой рецепт домашней халвы от Лилии Цвит

Для приготовления домашней халвы надо всего 3 ингредиента, поэтому лишних хлопот с этой вкуснятиной не возникнет. 24 Канал предлагает насладиться оригинальным десертом по рецепту любимой Лилии Цвит.

Интересно И на работу, и на прогулку: лучший диетический пудинг из черники и чиа

Ингредиенты:

– 400 граммов семян подсолнечника;

– 100 граммов арахиса;

– 150 граммов меда.

Приготовление:

На сухой сковороде, на слабом огне, подрумяниваем семечки подсолнуха. Важно постоянно помешивать, во избежание пригорания.

Аналогично обжариваем арахис, после чего оставляем оба ингредиента остыть.

Когда все остынет, отдельно измельчаем семечки и арахис в блендере до состояния мелкой крошки. Не доводим до состояния пасты, нужна именно рассыпчатая текстура.

Перекладываем измельченные компоненты в миску, добавляем жидкий мед и хорошо все перемешиваем до однородности.

Готовую смесь выкладываем в форму, застеленную пищевой пленкой, плотно утрамбовываем сначала ложкой, а затем - скалкой или дном стакана.