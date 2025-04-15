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15 апреля, 22:33
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Прозрачный и вкусный: пасхальный холодец, который гости будут расхваливать наперегонки

Лилия Имбировская-Сиваковская

Этот холодец без желатина и застывает всего за 3 – 4 часа. Он получается очень красивым, но долго рассматривать его не получится, ведь гости немедленно разберут любимое блюдо по тарелкам.

Какой праздник без любимого холодца? Его всегда радостно встречают и расхваливают, тем более, что он так подходит к пасхальным блюдам. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала "Хозяйка", который точно не добавит забот, которых и так хватает во время праздничных приготовлений.

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Рецепт пасхального холодца

  • Время: 4 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 850 граммов свинины;
– 650 граммов курятины;
– 150 граммов моркови;
– 1 лук;
– перец горошком, душистый, соль, лавровый лист.

Приготовление:

  1. Свинину замачиваем в воде на 2 часа. Затем хорошо промываем холодной водой.
  2. Перекладываем мясо в кастрюлю, варим до кипения. Сливаем воду, снова промываем все мясо и варим на маленьком огне 4 часа, постоянно смываем пену.
  3. Добавляем овощи и варим еще 1 час. За 15 минут до окончания добавляем все специи.
  4. Мясо и овощи сливаем из бульона. Мясо разбираем на кусочки и раскладываем по тарелкам. Бульон процеживаем в тарелки через марлю.
  5. После полного застывания ставим в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

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