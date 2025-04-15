Прозрачный и вкусный: пасхальный холодец, который гости будут расхваливать наперегонки

Этот холодец без желатина и застывает всего за 3 – 4 часа. Он получается очень красивым, но долго рассматривать его не получится, ведь гости немедленно разберут любимое блюдо по тарелкам.

Какой праздник без любимого холодца? Его всегда радостно встречают и расхваливают, тем более, что он так подходит к пасхальным блюдам. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала "Хозяйка", который точно не добавит забот, которых и так хватает во время праздничных приготовлений.

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Рецепт пасхального холодца

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 850 граммов свинины;

– 650 граммов курятины;

– 150 граммов моркови;

– 1 лук;

– перец горошком, душистый, соль, лавровый лист.

Приготовление:

Свинину замачиваем в воде на 2 часа. Затем хорошо промываем холодной водой. Перекладываем мясо в кастрюлю, варим до кипения. Сливаем воду, снова промываем все мясо и варим на маленьком огне 4 часа, постоянно смываем пену. Добавляем овощи и варим еще 1 час. За 15 минут до окончания добавляем все специи. Мясо и овощи сливаем из бульона. Мясо разбираем на кусочки и раскладываем по тарелкам. Бульон процеживаем в тарелки через марлю. После полного застывания ставим в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

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