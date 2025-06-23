Визитная карточка Галичины и опытных хозяек: древний и бюджетный яворовский пирог

Вкусный пирог без лишних затрат на всю семью – это вполне возможно. Галицкие хозяйки знают это как никто другой, ведь именно такое блюдо является одной из главных визитных карточек местной кухни.

Этот пирог не просто вкусно накормит всех родных, но и станет прекрасным культурным мостиком с настоящим, ведь внесен в наследие ЮНЕСКО. 24 Канал предлагает обязательно принять во внимание рецепт знаменитого пирога, которым поделился портал zahid.net.

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Рецепт яворовского пирога

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 120 миллилитров воды или молока;

– 250 граммов муки;

– 20 граммов свежих дрожжей или 1 чайная ложка сухих или 1 чайная ложка сухих;

– 1 яйцо;

– 50 миллилитров растительного масла;

– соль, сахар по вкусу;

начинка:

– 150 граммов гречки;

– 1 килограмм картофеля;

– 2 луковицы;

– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;

– смесь сухих трав.

Приготовление:

Если вы используете свежие дрожжи, растворите их в небольшом количестве теплого молока или воды с добавлением ложки сахара. Дайте смеси постоять несколько минут, чтобы дрожжи активизировались. В большой миске смешайте просеянную муку, выбранную жидкую среду (молоко или воду), активированные дрожжи, соль, сахар и яйцо. Замесите тесто. В конце замеса добавьте масло и хорошо вымесите, пока масса не станет гладкой. Накройте емкость полотенцем и оставьте в теплом месте подходить. Пока тесто подходит, очистите картофель, нарежьте его на кусочки и отварите до мягкости. Растолките в пюре. Отдельно сварите гречневую крупу. Лук измельчите и обжарьте до золотистости на растительном масле. Дайте всем ингредиентам остыть, затем соедините их в миске. Лучше всего придерживаться такой пропорции: гречка и картофель в соотношении один к одному. Добавьте любимые специи. Раскатайте тесто в плоский корж. В центр выложите начинку, оставив края свободными. Соберите края теста к центру, закрывая начинку, словно в мешочке. Плотно залепите шов, переверните пирог швом вниз и положите в смазанную маслом форму. Сделайте несколько проколов на поверхности вилкой и смажьте верх взбитым желтком. Выпекайте пирог в разогретой до 200 градусов духовке примерно 60 минут – до румяной корочки.

Приятного аппетита!

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