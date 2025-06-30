Лето в банке: готовим любимый клубничный джем – королева без него не представляла жизни

Клубничный джем был важной частью рациона самой Елизаветы II. С его приготовлением не возникнет никаких проблем, а вкус любимой ягоды идеально дополнит множество вкусностей. 24 Канал предлагает воспроизвести рецепт классического клубничного джема от портала Appetito.

Интересно Этот десерт станет любимым: 2 ингредиента – и мороженое уже в вашей морозилке

Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники;

– 1 килограмм сахара;

– 1 лимон.

Приготовление:

Клубнику хорошо промойте под проточной водой, пересыпьте в широкий таз или миску, засыпьте сахаром и оставьте на несколько часов, чтобы ягоды пустили сок.

Полученную жидкость перелейте в кастрюлю и доведите до кипения на плите. Когда сироп закипит, добавьте в него клубнику вместе с сахаром и проварите примерно 10 минут.

Выжмите сок из лимона и влейте его в будущий джем.

С помощью блендера превратите ягоды в однородную массу.

Снова поставьте кастрюлю на слабый огонь и продолжайте варить, не забывая периодически помешивать, чтобы ничего не подгорело.

Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками.

Укутайте заготовки теплым одеялом или полотенцем и оставьте до полного остывания на 24 часа.