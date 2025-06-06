Лучшее, что с вами случится этим летом: клубничное мороженое из 5 ингредиентов
- Клубничное мороженое можно сделать всего из 5 ингредиентов.
- Мороженое имеет насыщенный вкус и спасает в жару.
Собственное клубничное мороженое – это то, что вам точно стоит попробовать. Оно порадует насыщенным вкусом любимой ягоды и станет настоящим спасением в жару.
Для приготовления невероятно вкусного клубничного мороженого не нужно никакого специального оборудования. Ягода, несколько ингредиентов, немного старания – и в вашей морозилке будет любимое лакомство, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт клубничного мороженого
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 стакан греческого йогурта;
– 350 граммов клубники;
– 1/3 стакана свежего лимонного сока;
– 2 чайные ложки лимонной цедры;
– 2 чайные ложки меда.
Приготовление:
В чашу блендера положите греческий йогурт, свежую или замороженную клубнику, добавьте немного лимонного сока, тертую цедру лимона и мед. Взбивайте до тех пор, пока масса не станет густой, кремовой и однородной.
Разлейте полученную смесь в формочки для мороженого или небольшие контейнеры. Поставьте в морозильную камеру минимум на несколько часов, чтобы масса хорошо застыла.
Перед подачей мороженое можно оформить по желанию - добавить клубничные кусочки, полить вареньем или посыпать тертым шоколадом.
Приятного аппетита!
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