Вкусно и холодной, и горячей: трапеза на всю семью, перед которой не устоят даже гурманы

Куриное филе по-французски станет настоящим подарком для современных хозяек. Его приготовление не вызывает хлопот, а вкус будоражит фантазию даже привередливых гурманов.

Легко, быстро, просто и вкусно – таким должен быть девиз блюд современных хозяек, которые озабочены невероятным количеством блюд. Курочка по-французски позволит не только вкусно накормить родных, но и найти немного времени на собственные дела, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

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Рецепт куриного филе по-французски

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 800 граммов куриного филе;

– 2 лука;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 100 граммов твердого сыра;

соус:

– 2 столовые ложки майонеза;

– 4 столовые ложки сметаны;

– 2 зубчика чеснока;

– 100 граммов твердого сыра;

– укроп, соль, перец, паприка по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе нарезаем пластинками. Смешиваем все ингредиенты для соуса: сыр натираем, а чеснок продавливаем. Жаростойкую сковородку смазываем маслом. Выкладываем слои: курица, соус, нарезанный лук. Сверху посыпаем тертым сыром. Запекаем 25 – 30 минут при 190 градусах.

Приятного аппетита!

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