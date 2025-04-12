Вкусно и холодной, и горячей: трапеза на всю семью, перед которой не устоят даже гурманы
Куриное филе по-французски станет настоящим подарком для современных хозяек. Его приготовление не вызывает хлопот, а вкус будоражит фантазию даже привередливых гурманов.
Легко, быстро, просто и вкусно – таким должен быть девиз блюд современных хозяек, которые озабочены невероятным количеством блюд. Курочка по-французски позволит не только вкусно накормить родных, но и найти немного времени на собственные дела, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
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Рецепт куриного филе по-французски
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 800 граммов куриного филе;
– 2 лука;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 100 граммов твердого сыра;
соус:
– 2 столовые ложки майонеза;
– 4 столовые ложки сметаны;
– 2 зубчика чеснока;
– 100 граммов твердого сыра;
– укроп, соль, перец, паприка по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе нарезаем пластинками.
- Смешиваем все ингредиенты для соуса: сыр натираем, а чеснок продавливаем.
- Жаростойкую сковородку смазываем маслом. Выкладываем слои: курица, соус, нарезанный лук. Сверху посыпаем тертым сыром.
- Запекаем 25 – 30 минут при 190 градусах.
Приятного аппетита!
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