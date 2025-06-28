Утренний хит лета: самый простой рецепт ленивых вареников с вишней

Ленивые вареники не теряют популярности уже столетиями. Они остаются любимчиками украинских хозяек, и стоит время от времени воспроизводить их для семейных трапез.

Ленивые вареники – отличная опция для яркого семейного завтрака. Они неприхотливы в приготовлении и всегда радуют родных своим вкусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии". Интересно Старинное блюдо, которое вкусно накормит даже большую семью: готовим аутентичную бабу-шарпанину Рецепт ленивых вареников Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм творога;

– 2 яйца;

– 4 столовые ложки манной крупы;

– 6 столовых ложек муки;

– 6 столовых ложек сахара;

– щепотка соли;

– 200 граммов вишни. Приготовление: В большую миску всыпьте шесть столовых ложек сахара, вбейте два яйца и взбейте смесь венчиком или вилкой до однородности. Добавьте творог и тщательно разотрите, чтобы не осталось комочков. Досыпьте щепотку соли и манку, перемешайте. Затем добавьте просеянную муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Сформируйте из теста валик и порежьте его на ровные кусочки. В каждый кусочек положите очищенную от косточек вишню, заверните так, чтобы ягода полностью оказалась внутри. Опустите вареники в кипящую подсоленную воду и варите 4 – 6 минут. Как только всплывут – снимите с огня. Подавайте горячими со сметаной и сахаром, по желанию украсьте свежими ягодами. Приятного аппетита! Не блюдо, а праздник: особенный салат из элементарных ингредиентов.