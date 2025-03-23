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23 марта, 23:50
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Вы начнете покупать манку килограммами: готовим манники – кто-то считает их лучшими за сырники

Лилия Имбировская-Сиваковская

Вкусный завтрак – залог удачного и эффективного дня. И манники гарантируют, что ваш день начнется удачно.

Манники с любимым вареньем имеют высокие шансы войти в перечень ваших любимых завтраков. Готовить их крайне просто, поэтому этим рецептом можно пользоваться чуть ли не каждый день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке".

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Рецепт манников

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 200 миллилитров воды;
– 200 миллилитров молока;
– 140 граммов манной крупы;
– 30 – 50 граммов сливочного масла;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 2 чайные ложки сахара.

Приготовление:

  1. В кастрюлю наливаем молоко и воду, добавляем соль и сахар, хорошо перемешиваем и доводим до кипения.
  2. Медленно добавляем манку и варим густую кашу.
  3. Снимаем с огня и сразу добавляем сливочное масло.
  4. Делаем красивые лепешки вроде сырников, можно использовать специальное кольцо.
  5. Обжариваем на масле с двух сторон до золотистости.
  6. Подаем с любимым вареньем.

Приятного аппетита!

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