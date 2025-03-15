Она просто покоряет свежестью: соленая сырковая намазка от звездной пани Стефы
Сыр – замечательная основа для аппетитных намазок, с которыми даже быстрый перекус превратится в праздник. А если соединить огурец с мятой, то можно получить настоящий взрыв свежести.
Знаменитая львовская кулинарка пани Стефа поделилась рецептом замечательной сырной намазки, которую ей пришлось попробовать в Стамбуле. Она усовершенствовала рецепт добавлением хрена, но если вы не слишком любите его вкус – смело можете вычеркивать его из списка ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Пани Стефа".
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Рецепт турецкой намазки
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов коровьего сыра;
– ложка сметаны;
– 1 натертый с кожурой огурец;
– ложка тертого хрена;
– чайная ложечка сухой мяты.
Приготовление:
- Сыр перебиваем в блендере, чтобы масса была однородной.
- Затем добавляем остальные ингредиенты и еще раз хорошо перебиваем.
- По желанию можно добавить к намазке сладкую паприку или тмин. Также хороший вкус подарит дижонская горчица.
- Подаем с любимым хлебом.
Приятного аппетита!
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