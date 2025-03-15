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15 марта, 21:21
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Она просто покоряет свежестью: соленая сырковая намазка от звездной пани Стефы

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сыр – замечательная основа для аппетитных намазок, с которыми даже быстрый перекус превратится в праздник. А если соединить огурец с мятой, то можно получить настоящий взрыв свежести.

Знаменитая львовская кулинарка пани Стефа поделилась рецептом замечательной сырной намазки, которую ей пришлось попробовать в Стамбуле. Она усовершенствовала рецепт добавлением хрена, но если вы не слишком любите его вкус – смело можете вычеркивать его из списка ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Пани Стефа".

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Рецепт турецкой намазки

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 250 граммов коровьего сыра;
– ложка сметаны;
– 1 натертый с кожурой огурец;
– ложка тертого хрена;
– чайная ложечка сухой мяты.

Приготовление:

  1. Сыр перебиваем в блендере, чтобы масса была однородной.
  2. Затем добавляем остальные ингредиенты и еще раз хорошо перебиваем.
  3. По желанию можно добавить к намазке сладкую паприку или тмин. Также хороший вкус подарит дижонская горчица.
  4. Подаем с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

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