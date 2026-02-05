Торт "Наполеон" заслуженно находится в топе самых популярных десертов. Но теперь у него появился серьезный конкурент!

Печенье "Наполеон" – это эстетические трубочки, которые получаются нежными, как мороженое. Если привычный торт уже не дарит таких эмоций, пришло время обыграть рецепт по-новому с порталом "Господинька".

Как приготовить печенье "Наполеон"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 100 миллилитров холодной воды;

– 1 яйцо;

– по пол чайной ложки соли и уксуса по пол чайной ложки;

– 500 граммов муки;

– 250 граммов холодного сливочного масла;

крем:

– 150 граммов сливочного масла;

– 250 граммов сгущенного молока;

– 300 миллилитров сливок (33%).

Изысканность, которую стоит попробовать / Фото "Господинька"

Приготовление:

Смешиваем яйцо с водой, уксусом и солью. Муку просеиваем, к нему натираем масло, соединяем две массы и смешиваем тесто. Делим на 2 части, раскатываем на прямоугольники, посыпаем мукой, складываем конвертиком и отправляем в морозилку на 20 минут. Из фольги делаем трубочку. Тесто раскатываем, нарезаем полосками и формируем трубочки. Выпекаем на пергаменте при 180 градусах 25 – 30 минут. Тем временем делаем крем. Масло взбиваем до пышности, затем добавляем сгущенное молоко и охлажденные сливки. Перекладываем крем в кондитерский пакет. 5 – 6 трубочек перебиваем в крошку для украшения, остальные наполняем кремом и обваливаем в крошке.

Кто создал торт "Наполеон"?

Достоверное происхождение торта "Наполеон" неизвестно. Однако во Франции и Италии издавна делали похожее пирожное "мильфей", рецепт которого датирован 1651 годом, рассказывает Deseret.



Уже в XIX веке, рецепт усовершенствовал "повар королей" Мари-Антуан Карем, который считается отцом высокой французской кухни. Он сделал слои теста невероятно тонкими, а крем – более нежным.

Россияне пытались продвинуть выдумку, якобы торт создали они в честь победы над императором, однако ничего у них не получилось.

