15 февраля, 10:41
Аппетитное начало выходных: готовим яичный рулет с сыром и колбасой
Вкусный завтрак – залог удачного дня и хорошего настроения. Особенно это актуально в выходные, когда нужно наслаждаться каждым мгновением.
Этот рулет легкий в приготовлении и позволяет получить максимум от любимых "утренних" ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad. От него не останется ни кусочка, а родные будут благодарны за такое замечательное начало дня.
Интересно Эта распространенная ошибка все испортит: почему морковь и лук нельзя жарить вместе
Рецепт яичного рулета с колбасой и сыром
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– кусочек колбасы;
– 50 граммов сыра;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Вбейте яйца в миску и взбейте их вилкой, добавьте соль и перец. Половину смеси вылейте на разогретую сковороду.
- Посыпьте сверху тертым сыром и нарезанной колбасой.
- Сверните омлет в рулет и сдвиньте его к краю сковороды. Вылейте на сковороду оставшуюся яичную смесь, снова посыпьте сыром и колбасой.
- Сверните рулет и нарежьте его на порционные кусочки.
Приятного аппетита!
Просто и вкусно: "фальшивый заяц", который заменит колбасу.