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15 февраля, 10:41
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Аппетитное начало выходных: готовим яичный рулет с сыром и колбасой

Лилия Имбировская-Сиваковская

Вкусный завтрак – залог удачного дня и хорошего настроения. Особенно это актуально в выходные, когда нужно наслаждаться каждым мгновением.

Этот рулет легкий в приготовлении и позволяет получить максимум от любимых "утренних" ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad. От него не останется ни кусочка, а родные будут благодарны за такое замечательное начало дня.

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Рецепт яичного рулета с колбасой и сыром

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– кусочек колбасы;
– 50 граммов сыра;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Вбейте яйца в миску и взбейте их вилкой, добавьте соль и перец. Половину смеси вылейте на разогретую сковороду.
  2. Посыпьте сверху тертым сыром и нарезанной колбасой.
  3. Сверните омлет в рулет и сдвиньте его к краю сковороды. Вылейте на сковороду оставшуюся яичную смесь, снова посыпьте сыром и колбасой.
  4. Сверните рулет и нарежьте его на порционные кусочки.

Приятного аппетита!

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