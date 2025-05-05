Для кого-то они лучше вареников: готовим опиканцы – древнее украинское блюдо с историей
Украинская кухня имеет десятки рецептов, которыми стоит гордиться и сегодня. Опиканцы – это точно то блюдо, которое заслуживает стать вашим открытием.
Это древнее украинское блюдо непременно должно быть в вашем кулинарном арсенале. И дело не только в необходимости лелеять украинскую культуру, опеканцы действительно порадуют вас и родных, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ТикТок diana_kulikovska.
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Рецепт опиканцев
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов пшена;
– 50 граммов мака;
– 7 столовых ложек муки (с горкой);
– по пол чайной ложки соли и соды;
– кефир (добавлять как на вареники);
– 2 зубчика чеснока;
– петрушка или укроп;
– масло для жарки и мачанки.
Как приготовить опиканцы: видео
Приготовление:
- Промойте пшено и мак отдельно. Пшено отварите до готовности, а мак запарьте кипятком, затем тщательно сцедите.
- Для теста смешайте кефир с мукой, солью и содой. Замесите мягкое, эластичное тесто, сформируйте из него вареницы.
- Начинка готовится путем соединения отваренного пшена с подготовленным маком. Наполните вареницы начинкой, хорошо залепите края.
- Варите опиканцы в кипящей воде до готовности. Затем обжарьте их на растительном масле до румяной корочки.
- Для мачанки смешайте раздавленный чеснок с кипяченой водой, добавьте немного соли, масло и измельченную зелень.
Приятного аппетита!
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