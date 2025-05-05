Для кого-то они лучше вареников: готовим опиканцы – древнее украинское блюдо с историей

Украинская кухня имеет десятки рецептов, которыми стоит гордиться и сегодня. Опиканцы – это точно то блюдо, которое заслуживает стать вашим открытием.

Это древнее украинское блюдо непременно должно быть в вашем кулинарном арсенале. И дело не только в необходимости лелеять украинскую культуру, опеканцы действительно порадуют вас и родных, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ТикТок diana_kulikovska.

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Рецепт опиканцев

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов пшена;

– 50 граммов мака;

– 7 столовых ложек муки (с горкой);

– по пол чайной ложки соли и соды;

– кефир (добавлять как на вареники);

– 2 зубчика чеснока;

– петрушка или укроп;

– масло для жарки и мачанки.

Как приготовить опиканцы: видео

Приготовление:

Промойте пшено и мак отдельно. Пшено отварите до готовности, а мак запарьте кипятком, затем тщательно сцедите. Для теста смешайте кефир с мукой, солью и содой. Замесите мягкое, эластичное тесто, сформируйте из него вареницы. Начинка готовится путем соединения отваренного пшена с подготовленным маком. Наполните вареницы начинкой, хорошо залепите края. Варите опиканцы в кипящей воде до готовности. Затем обжарьте их на растительном масле до румяной корочки. Для мачанки смешайте раздавленный чеснок с кипяченой водой, добавьте немного соли, масло и измельченную зелень.

Приятного аппетита!

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