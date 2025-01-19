Это станет хитом сезона: как приготовить свиную отбивную с медовой капустой
Свиная отбивная – блюдо, которое любят почти все. Хрустящая корочка и сочное мясо в сочетании с медовой капустой создают уникальный вкус, который невозможно забыть.
Чтобы приготовить идеальную свиную отбивную, важны качественное мясо и правильная техника панировки и жарки. Ароматная капуста с медом и лимоном добавляет блюду гармоничного баланса сладкого, кислого и свежего – это сочетание поднимает его на новый уровень. Как приготовить это аппетитное блюдо рассказывает 24 Канал со ссылкой на Pysznosci.
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Свиная отбивная с капустой
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
Отбивная:
– 500 граммов свиной корейки;
– 2 яйца;
– 200 граммов панировочных сухарей;
– 3 столовые ложки муки;
– масло для жарки;
– соль и перец по вкусу.
Медовая капуста:
– 250 граммов квашеной капусты;
– половина луковицы;
– 2 столовые ложки меда;
– 1 лимон (сок и цедра);
– 25 граммов сала;
– 5 граммов петрушки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Свиную корейку нужно отбить пестиком, посолить и поперчить.
- Для большей выразительности вкуса мясо можно замариновать в любимых травах или специях.
- Мясо следует обвалять в муке, взбитом яйце с манной крупой и сухарями, повторяя операцию для создания более хрустящей панировки.
- Обжаривайте отбивные в масле до золотистой корочки, тщательно следя, чтобы масло было хорошо разогрето, что обеспечит хрусткость панировки и сочность мяса.
- Квашеную капусту необходимо обжарить на луке, добавить мед, специи и тушить до мягкости.
- В завершение капусту следует заправить сливочным маслом и посыпать измельченной петрушкой.
Приятного аппетита!
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