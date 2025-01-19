Это станет хитом сезона: как приготовить свиную отбивную с медовой капустой

Свиная отбивная – блюдо, которое любят почти все. Хрустящая корочка и сочное мясо в сочетании с медовой капустой создают уникальный вкус, который невозможно забыть.

Чтобы приготовить идеальную свиную отбивную, важны качественное мясо и правильная техника панировки и жарки. Ароматная капуста с медом и лимоном добавляет блюду гармоничного баланса сладкого, кислого и свежего – это сочетание поднимает его на новый уровень. Как приготовить это аппетитное блюдо рассказывает 24 Канал со ссылкой на Pysznosci.

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Свиная отбивная с капустой

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

Отбивная:

– 500 граммов свиной корейки;

– 2 яйца;

– 200 граммов панировочных сухарей;

– 3 столовые ложки муки;

– масло для жарки;

– соль и перец по вкусу.

Медовая капуста:

– 250 граммов квашеной капусты;

– половина луковицы;

– 2 столовые ложки меда;

– 1 лимон (сок и цедра);

– 25 граммов сала;

– 5 граммов петрушки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Свиную корейку нужно отбить пестиком, посолить и поперчить. Для большей выразительности вкуса мясо можно замариновать в любимых травах или специях. Мясо следует обвалять в муке, взбитом яйце с манной крупой и сухарями, повторяя операцию для создания более хрустящей панировки. Обжаривайте отбивные в масле до золотистой корочки, тщательно следя, чтобы масло было хорошо разогрето, что обеспечит хрусткость панировки и сочность мяса. Квашеную капусту необходимо обжарить на луке, добавить мед, специи и тушить до мягкости. В завершение капусту следует заправить сливочным маслом и посыпать измельченной петрушкой.

Приятного аппетита!

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