Выглядит как десерт с витрины изысканного ресторана: "ленивая" овсянка на завтрак за 10 минут

Как день начнешь – так он и пройдет, а значит, важно позаботиться о вкусном и ярком завтраке. "Ленивая" овсянка – идеальная опция для этой задачи.

Приготовление "ленивой" овсянки позволяет за считанные минуты подать к столу блюдо, которое не просто даст заряд на первую половину дня, но и порадует эстетическим видом. 24 Канал советует обратить внимание на советы блогера yummi.lera и выбрать свой вариант любимого завтрака.

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Рецепт ленивой овсянки

Время : 10 минут + застывание

: 10 минут + застывание Порций: 2

Ингредиенты:

ягодная овсянка:

– 100 граммов овсяных хлопьев;

– 10 граммов семян чиа;

– 10 граммов кокосовой стружки;

– 50 граммов ягод;

– 15 граммов меда или сиропа;

– 50 граммов натурального йогурта;

– 175 миллилитров кокосового напитка;

– ягодный соус и шоколад;

бананово-шоколадная овсянка:

– 100 граммов овсяных хлопьев;

– 10 граммов семян чиа;

– 10 граммов какао;

– 50 граммов банана;

– 15 граммов меда или сиропа;

– 15 граммов нарезанного шоколада;

– 50 граммов натурального йогурта;

– 175 миллилитров овсяного напитка;

– шоколадная паста и шоколад;

фисташковая овсянка:

– 100 граммов овсяных хлопьев;

– 10 граммов семян чиа;

– 15 граммов белого шоколада;

– 25 граммов фисташковой пасты;

– 15 граммов меда или сиропа;

– 50 граммов натурального йогурта;

– 175 миллилитров миндального напитка;

– фисташковая паста и шоколад.

Приготовление:

Все ингредиенты для каждого рецепта нужно хорошо перемешать до однородной консистенции. Фрукты и ягоды можно оставить кусочками или измельчить в пюре. Готовую смесь разложите по банкам или контейнерам с крышками, накройте и поставьте в холодильник минимум на 2 – 3 часа, а лучше – на ночь. Перед подачей украсьте овсяную массу соусом, ореховой пастой или топленым шоколадом. Затем снова поставьте в холод на 10 – 15 минут, чтобы все хорошо застыло и остыло.

Приятного аппетита!

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