23 июня, 06:05
Готовить минуты, а съедают еще быстрее: рецепт аппетитного паштета на завтрак
Основні тези
- Куриный паштет на завтрак готовится за 10 минут из запеченного или отварного куриного филе и вареных яиц.
- Этот паштет вы можете готовить для родных каждый день.
Начать день с вкусного завтрака всегда хорошая идея. А с этим паштетом выполнить эту задачу можно буквально за несколько минут.
Куриный мясной паштет точно заслуживает того, чтобы стать частым "утренним" гостем на вашем столе. С его приготовлением справится даже ребенок, а со стола он исчезает буквально моментально, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке.
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Рецепт куриного паштета на завтрак
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов запеченного или отварного куриного филе;
– 2 вареных яйца;
– соль и перец по вкусу;
– 3 – 4 столовые ложки сливок, молока или бульона.
Приготовление:
- Куриное мясо нарезаем кусочками.
- Яйца режем на четвертинки.
- Кладем все ингредиенты в блендер.
- Перебиваем до однородности.
- Подаем с любимым хлебом.
Приятного аппетита!
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