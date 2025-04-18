Рецепт, который пришел сквозь поколения: как приготовить традиционную паску на закваске

Паска на закваске – это не только вкусная пасхальная выпечка, но и часть нашей истории. Этот вариант праздничного блюда прошел апробацию опытом поколений.

Паска объединяет семьи, а затем, самое время вспомнить рецепты, которые передаются из поколения в поколение. Паска на закваске дарит незабываемые впечатления, поэтому готовьтесь, что вы захотите ее готовить каждый год, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт паски на закваске

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 6

Ингредиенты:

для закваски:

– 1 стакан муки;

– 1 стакан чистой воды;

– 1 чайная ложка закваски из ржаной или пшеничной муки;

закваска для приготовления кулича:

– 150 граммов муки;

– 150 миллилитров чистой воды;

кулич:

– 380 граммов муки;

– 300 граммов готовой закваски;

– 3 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов изюма (+50 миллилитров коньяка или рома – по желанию);

– 80 граммов сливочного масла;

– 50 миллилитров кислого молока (можно заменить молоком);

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1 чайная ложка соли без горки.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте чайную ложку активной закваски (пшеничной или ржаной) с водой и мукой. Хорошо перемешайте массу до однородной консистенции, накройте ее чистым полотенцем или пленкой и оставьте бродить при комнатной температуре на 8 часов. После этого добавьте еще по 150 граммов воды и муки, снова тщательно перемешайте и дайте закваске настояться еще 12 часов в тепле. Когда закваска будет готова, в большой миске просейте муку, сделайте в центре углубление. В отдельной посудине взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены. Растопленное масло соедините с теплым молоком и влейте к яичной смеси. Смешайте все до равномерного состояния. Половину просеянной муки добавьте к полученной смеси вместе с закваской и перемешайте. Далее постепенно вливайте остальную молочную смесь, параллельно вымешивая тесто вручную, пока оно не станет гладким и однородным. Накройте его слегка увлажненным полотенцем и оставьте на 20 минут. Изюм замочите в горячей воде (или алкоголе) на 20 минут, затем хорошо обсушите. Добавьте изюм и щепотку соли в тесто, после чего месите его руками примерно 10 – 15 минут. Готовое тесто переложите в смазанную маслом миску, слегка смажьте его сверху и оставьте на 3 часа. Каждый час тесто нужно растягивать в квадрат, складывать края к центру "конвертом" и возвращать обратно в миску швом вниз. Формы для выпекания смажьте маслом и слегка притрусите мукой. Разложите в них тесто, заполняя примерно половину объема – оставьте место для подъема. Пусть паски постоят еще 2,5 часа в теплом помещении. Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 160 – 180 градусов примерно 30 минут или до румяной корочки. После выпекания дайте паскам остыть 5 – 10 минут в формах, затем осторожно достаньте их и оставьте полностью остыть. Готовые паски можно украсить глазурью, посыпками или другими декором на ваш вкус.

Приятного аппетита!

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