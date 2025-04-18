Паска обʼєднує родини, а відтак, саме час пригадати рецепти, які передаються з покоління в покоління. Паска на заквасці дарує незабутні враження, тому готуйтеся, що ви захочете її готувати кожного року, розповідає 24 Канал.
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Рецепт паски на заквасці
- Час: 4 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
для закваски:
– 1 стакан борошна;
– 1 стакан чистої води;
– 1 чайна ложка закваски з житнього або пшеничного борошна;
закваска для приготування паски:
– 150 грамів борошна;
– 150 мілілітрів чистої води;
паска:
– 380 грамів борошна;
– 300 грамів готової закваски;
– 3 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів родзинок (+50 мілілітрів коньяку або рому – за бажанням);
– 80 грамів вершкового масла;
– 50 мілілітрів кислого молока (можна замінити молоком);
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 чайна ложка солі без гірки.
Приготування:
- У глибокій мисці змішайте чайну ложку активної закваски (пшеничної чи житньої) з водою та борошном. Добре перемішайте масу до однорідної консистенції, накрийте її чистим рушником або плівкою й залиште бродити при кімнатній температурі на 8 годин.
- Після цього додайте ще по 150 грамів води та борошна, знову ретельно перемішайте й дайте заквасці настоятися ще 12 годин у теплі.
- Коли закваска буде готова, у великій мисці просійте борошно, зробіть у центрі заглиблення. В окремій посудині збийте яйця з цукром і ванільним цукром до легкої піни.
- Розтоплене масло з’єднайте з теплим молоком і влийте до яєчної суміші. Змішайте все до рівномірного стану. Половину просіяного борошна додайте до отриманої суміші разом із закваскою та перемішайте.
- Далі поступово вливайте решту молочної суміші, паралельно вимішуючи тісто вручну, доки воно не стане гладким і однорідним. Накрийте його злегка зволоженим рушником і залиште на 20 хвилин.
- Родзинки замочіть у гарячій воді (або алкоголі) на 20 хвилин, потім добре обсушіть. Додайте родзинки та дрібку солі до тіста, після чого місіть його руками приблизно 10 – 15 хвилин.
- Готове тісто перекладіть у змащену олією миску, злегка змастіть його зверху й залиште на 3 години. Щогодини тісто потрібно розтягувати у квадрат, складати краї до центру "конвертом" і повертати назад у миску швом донизу.
- Форми для випікання змастіть маслом і злегка притрусіть борошном. Розкладіть у них тісто, заповнюючи приблизно половину об’єму — залиште місце для підйому. Нехай паски постоять ще 2,5 години у теплому приміщенні.
- Випікайте в попередньо розігрітій духовці до 160 – 180 градусів приблизно 30 хвилин або до рум’яної скоринки. Після випікання дайте паскам охолонути 5 – 10 хвилин у формах, потім обережно дістаньте їх і залиште повністю охолонути.
- Готові паски можна прикрасити глазур’ю, посипками або іншими декором на ваш смак.
Смачного!
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