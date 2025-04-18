Паска обʼєднує родини, а відтак, саме час пригадати рецепти, які передаються з покоління в покоління. Паска на заквасці дарує незабутні враження, тому готуйтеся, що ви захочете її готувати кожного року, розповідає 24 Канал.

Цікаво Яке борошно слід обирати для паски: це пояснення стане у пригоді всім

Рецепт паски на заквасці

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 6

Інгредієнти:

для закваски:

– 1 стакан борошна;

– 1 стакан чистої води;

– 1 чайна ложка закваски з житнього або пшеничного борошна;

закваска для приготування паски:

– 150 грамів борошна;

– 150 мілілітрів чистої води;

паска:

– 380 грамів борошна;

– 300 грамів готової закваски;

– 3 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів родзинок (+50 мілілітрів коньяку або рому – за бажанням);

– 80 грамів вершкового масла;

– 50 мілілітрів кислого молока (можна замінити молоком);

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1 чайна ложка солі без гірки.

Приготування:

У глибокій мисці змішайте чайну ложку активної закваски (пшеничної чи житньої) з водою та борошном. Добре перемішайте масу до однорідної консистенції, накрийте її чистим рушником або плівкою й залиште бродити при кімнатній температурі на 8 годин. Після цього додайте ще по 150 грамів води та борошна, знову ретельно перемішайте й дайте заквасці настоятися ще 12 годин у теплі. Коли закваска буде готова, у великій мисці просійте борошно, зробіть у центрі заглиблення. В окремій посудині збийте яйця з цукром і ванільним цукром до легкої піни. Розтоплене масло з’єднайте з теплим молоком і влийте до яєчної суміші. Змішайте все до рівномірного стану. Половину просіяного борошна додайте до отриманої суміші разом із закваскою та перемішайте. Далі поступово вливайте решту молочної суміші, паралельно вимішуючи тісто вручну, доки воно не стане гладким і однорідним. Накрийте його злегка зволоженим рушником і залиште на 20 хвилин. Родзинки замочіть у гарячій воді (або алкоголі) на 20 хвилин, потім добре обсушіть. Додайте родзинки та дрібку солі до тіста, після чого місіть його руками приблизно 10 – 15 хвилин. Готове тісто перекладіть у змащену олією миску, злегка змастіть його зверху й залиште на 3 години. Щогодини тісто потрібно розтягувати у квадрат, складати краї до центру "конвертом" і повертати назад у миску швом донизу. Форми для випікання змастіть маслом і злегка притрусіть борошном. Розкладіть у них тісто, заповнюючи приблизно половину об’єму — залиште місце для підйому. Нехай паски постоять ще 2,5 години у теплому приміщенні. Випікайте в попередньо розігрітій духовці до 160 – 180 градусів приблизно 30 хвилин або до рум’яної скоринки. Після випікання дайте паскам охолонути 5 – 10 хвилин у формах, потім обережно дістаньте їх і залиште повністю охолонути. Готові паски можна прикрасити глазур’ю, посипками або іншими декором на ваш смак.

Смачного!

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