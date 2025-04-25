Это дело нескольких минут: как приготовить нежнейшую печень – секретный способ с кипятком

Печень не только насыщена полезными элементами, но и вкусная и прекрасно сочетается с любым гарниром. И готовить ее легко и быстро, если знать правильный рецепт.

Главное в приготовлении печени – сделать ее максимально нежной. И помочь в этом может элементарный кипяток, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке". Интересно Изысканность за 5 минут: простой салат из авокадо на каждый день Рецепт нежной печени Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 700 граммов печени;

– 3 – 4 луковицы;

– 2 зубчика чеснока;

– 4 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки воды;

– 1 чайная ложка горчицы;

– соль, перец и специи по вкусу. Приготовление: Печень моем, заливаем кипятком и оставляем на несколько минут. Лук нарезаем полукольцами, жарим до золотистости, добавив соль и сахар. Добавляем нарезанный чеснок и жарим еще 2 минуты. Добавляем печень, всыпаем соль, перец и специи, перемешиваем и тушим 5 минут. Сметану, горчицу и воду перемешиваем, добавляем на сковороду и тушим еще 10 минут. Приятного аппетита! Идеальный рецепт: универсальный соус только из двух ингредиентов.