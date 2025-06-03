Этим десертом гордится каждая француженка: как приготовить "Абрикосовые облака" – их съедают моментально
Этот десерт займет одно из видных мест в вашей кулинарной книге. По крайней мере, он точно заслуживает именно такой награды, ведь им гордится родина круассанов.
Изысканность – одна из визитных карточек французской кухни, и они умеют творить ее из самых простых ингредиентов. 24 Канал предлагает насладиться вкусом удивительного печенья с абрикосом по рецепту портала Ukr.Media.
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Рецепт печенья "Абрикосовые облака"
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
крем:
– 300 миллилитров молока;
– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
– 1 яичный желток;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка ванильного сахара;
тесто:
– 300 граммов муки;
– 2 чайные ложки пищевой соды;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 2 яйца;
– цедра половины лимона;
– 80 граммов консервированных абрикосов.
Приготовление:
В небольшой миске разведите крахмал небольшим количеством холодного молока до полного растворения без комочков. В отдельный сотейник с толстым дном влейте остальное молоко, добавьте желток, обычный и ванильный сахар. Варите смесь на среднем огне, постоянно помешивая.
Как только масса начнет закипать, аккуратно влейте разведенный крахмал, продолжая мешать. Варите до загустения крема.
Переложите крем в глубокую миску, накройте пищевой пленкой "в контакт" и оставьте остывать при комнатной температуре.
В большой миске смешайте муку, соду и сахарную пудру.
Добавьте яйца, растительное масло и натертую лимонную цедру. Замесите тугое тесто однородной консистенции.
Разделите тесто на две части, заверните каждую в пленку и положите в холодильник на 20 минут.
Раскатайте одну половину теста в пласт толщиной около 7 – 8 миллиметров. Вырежьте круглые основы для печенья с помощью формочки.
Выложите кружочки на противень, застеленный пергаментом. В центр каждого положите ложку остывшего крема. Добавьте сверху несколько кусочков консервированного абрикоса.
Вторую половину теста натрите на крупной терке и посыпьте крошкой верх будущих пирожных.
Выпекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 20 минут до легкого зарумянивания.
Приятного аппетита!
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