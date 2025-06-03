Изысканность – одна из визитных карточек французской кухни, и они умеют творить ее из самых простых ингредиентов. 24 Канал предлагает насладиться вкусом удивительного печенья с абрикосом по рецепту портала Ukr.Media.

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Ингредиенты:

крем:

– 300 миллилитров молока;

– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;

– 1 яичный желток;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка ванильного сахара;

тесто:

– 300 граммов муки;

– 2 чайные ложки пищевой соды;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 2 яйца;

– цедра половины лимона;

– 80 граммов консервированных абрикосов.

Приготовление:

В небольшой миске разведите крахмал небольшим количеством холодного молока до полного растворения без комочков. В отдельный сотейник с толстым дном влейте остальное молоко, добавьте желток, обычный и ванильный сахар. Варите смесь на среднем огне, постоянно помешивая.

Как только масса начнет закипать, аккуратно влейте разведенный крахмал, продолжая мешать. Варите до загустения крема.

Переложите крем в глубокую миску, накройте пищевой пленкой "в контакт" и оставьте остывать при комнатной температуре.

В большой миске смешайте муку, соду и сахарную пудру.

Добавьте яйца, растительное масло и натертую лимонную цедру. Замесите тугое тесто однородной консистенции.

Разделите тесто на две части, заверните каждую в пленку и положите в холодильник на 20 минут.

Раскатайте одну половину теста в пласт толщиной около 7 – 8 миллиметров. Вырежьте круглые основы для печенья с помощью формочки.

Выложите кружочки на противень, застеленный пергаментом. В центр каждого положите ложку остывшего крема. Добавьте сверху несколько кусочков консервированного абрикоса.

Вторую половину теста натрите на крупной терке и посыпьте крошкой верх будущих пирожных.