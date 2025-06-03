Вишуканість – одна з візитівок французької кухні, і вони вміють творити її з найпростіших інгредієнтів. 24 Канал пропонує насолодитися смаком дивовижного печива з абрикосом за рецептом порталу Ukr.Media.
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Рецепт печива "Абрикосові хмари"
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
крем:
– 300 мілілітрів молока;
– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
– 1 яєчний жовток;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка ванільного цукру;
тісто:
– 300 грамів борошна;
– 2 чайні ложки харчової соди;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 100 мілілітрів рослинної олії;
– 2 яйця;
– цедра половини лимона;
– 80 грамів консервованих абрикосів.
Приготування:
- У невеликій мисці розведіть крохмаль невеликою кількістю холодного молока до повного розчинення без грудочок. В окремий сотейник з товстим дном влийте решту молока, додайте жовток, звичайний і ванільний цукор. Варіть суміш на середньому вогні, постійно помішуючи.
- Щойно маса почне закипати, акуратно влийте розведений крохмаль, продовжуючи мішати. Варіть до загустіння крему.
- Перекладіть крем у глибоку миску, накрийте харчовою плівкою "в контакт" і залиште остигати при кімнатній температурі.
- У великій мисці змішайте борошно, соду та цукрову пудру.
- Додайте яйця, рослинну олію та натерту лимонну цедру. Замісіть туге тісто однорідної консистенції.
- Поділіть тісто на дві частини, загорніть кожну у плівку та покладіть у холодильник на 20 хвилин.
- Розкачайте одну половину тіста у пласт товщиною близько 7 – 8 міліметрів. Виріжте круглі основи для печива за допомогою формочки.
- Викладіть кружечки на деко, застелене пергаментом. У центр кожного покладіть ложку остиглого крему. Додайте зверху кілька шматочків консервованого абрикоса.
- Другу половину тіста натріть на великій тертці та посипте крихтою верх майбутніх тістечок.
- Випікайте в духовці, розігрітій до 200 градусів, приблизно 20 хвилин до легкого зарум’янення.
Смачного!
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