Не останется даже крошки: немецкая пицца за 10 минут – хозяйки считают ее находкой

Немецкая кухня славится своей сытностью и простотой. Местный вариант пиццы придет на помощь, когда нужно быстро и вкусно накормить всю семью.

От пиццы никогда не отказываются ни взрослые, ни дети. Это блюдо, которое обожают абсолютно все. Как только она появляется на столе – сразу едва не раздаются овации. 24 Канал предлагает обратиться к рецепту Beszamel и попробовать немецкий вариант этого лакомства.

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Рецепт немецкой пиццы

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 250 граммов муки;

– 3/4 стакана воды;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка соли;

начинка:

– 200 граммов копченого бекона;

– 1/2 стакана сливок 18%;

– 1 красная луковица.

Приготовление:

В миску насыпьте муку и соль. Добавьте воду и растительное масло. Перемешайте, а затем замесите эластичное тесто. Сформируйте шар, положите его в миску и накройте салфеткой. Отставьте на 30 минут. Разделите тесто на две части и раскатайте в тонкие лепешки. Выложите их на противень, застеленный бумагой для выпекания. Смажьте каждый корж кремом, сверху выложите нарезанный кубиками лук и бекон, приправьте перцем. Поставьте противень в разогретую до максимальной температуры духовку и выпекайте около 10 минут, пока пирог не подрумянится. Подавайте горячим на ужин или как закуску.

Приятного аппетита!

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