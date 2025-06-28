Горстка ягод и сметана: пирог с клубникой, который родные будут умолять готовить каждый день
- Этот пирог с клубникой вы сможете готовить хоть каждый день.
- Он не создает хлопот для хозяек, а родные будут умолять готовить его как можно чаще.
Пирог с клубникой это то лакомство, которым сейчас стоит насладиться вволю. И с этим рецептом вам точно удастся это сделать.
Вкусный пирог – это далеко не всегда сложный процесс и лишние нервы. С правильным рецептом испечь клубничное наслаждение можно без лишней мороки. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом от портала "Господинька".
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Рецепт пирога с клубникой
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
тесто:
– 180 граммов муки;
– пол чайной ложки разрыхлителя;
– 80 граммов замороженного сливочного масла;
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– 50 граммов сахара;
заливка:
– 250 граммов клубники (можно использовать другие ягоды);
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– 100 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 350 граммов сметаны (брать как можно более жирную);
– 25 граммов кукурузного крахмала.
Приготовление:
- Масло перетираем с мукой и разрыхлителем в крошку, добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто.
- Форму застилаем пергаментом, смазываем маслом и выкладываем тесто, формируя бортики. Ставим на некоторое время в холодильник.
- На тесто выкладываем ягоды. Яйцо взбиваем с солью и сахаром, добавляем сметану, крахмал замешиваем в конце. Заливаем ягоды.
- Выпекаем 45 – 50 минут при 180 градусах.
- Перед подачей можно посыпать пирог сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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