10 июня, 22:15
Нужен только творог и зеленый лук: легчайшие пирожки – хватит накормить всю семью
Основні тези
- Эти пирожки станут любимым перекусом вашей семьи.
- Это блюдо простое в приготовлении и не требует много времени.
Сыр и зеленый лук – замечательное сочетание, которое дарит свежесть и сытость. Добавляем тесто – и получаем замечательное блюдо, от которого на столе не останется ни крошки.
Эти пирожки станут вашими спасителями на каждый день. Если у вас дома есть сыр и лук – ваши родные точно не останутся голодными, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
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Пирожки с луком и творогом
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 100 миллилитров воды;
– 150 граммов муки;
– щепотка соли;
– сливочное масло для смазывания:
начинка:
– 200 граммов кисломолочного сыра;
– 50 граммов зеленого лука;
– щепотка соли;
– 1 яйцо.
Приготовление:
- Воду смешиваем с мукой, солим, замешиваем тесто, накрываем и оставляем на 10 минут.
- Ингредиенты для начинки хорошо перемешиваем.
- Тесто делим на 4 части. Рабочую поверхность посыпаем мукой и крахмалом. Раскатываем тесто, смазываем маслом, выкладываем начинку и защипываем края.
- Жарим пирожки на масле под крышкой по 5 – 7 минут с каждой стороны, до появления золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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