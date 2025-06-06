Лучший десерт на Зеленые праздники: как приготовить знаменитый пляцок "Лесной мох"

Праздничное застолье должно быть ярким, а завершать его нужно вкусным и ярким пирогом. "Лесной мох" – идеальная опция для этой задачи, рассказывает 24 Канал. Это лучший выбор для празднования Зеленых праздников.

Интересно Сколько бы ни сделали – все равно будет мало: рецепт любимых оладий из кабачков на каждый день

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 220 граммов сахара;

– 2 чайные ложки ванильного сахара;

– 220 миллилитров подсолнечного масла;

– 350 граммов пшеничной муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 250 граммов шпината или 450 граммов замороженного;

– 500 миллилитров сливок 30%;

– 125 граммов маскарпоне;

– 3 столовые ложки сахарной пудры;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 2 упаковки крема фикс;

– 1 гранат.

Приготовление:

Если используете замороженный шпинат – дайте ему растаять и хорошо отожмите лишнюю жидкость. Свежий шпинат измельчите в блендере вместе с несколькими ложками растительного масла до однородной массы.

В глубокой миске взбейте яйца вместе с сахаром и ванильным сахаром до рыхлой, светлой пены.

В отдельной посуде просейте муку вместе с сахарной пудрой. Поочередно добавляйте к яичной массе сначала масло, затем сухие ингредиенты. Хорошо перемешивайте после каждого добавления.

В самом конце введите подготовленный шпинат и тщательно перемешайте тесто до однородности.

Подготовьте круглую форму: дно застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму и поставьте в предварительно разогретую духовку. Выпекайте при 180 градусах (режим - нижний нагрев) около 50 минут, или до "сухой палочки".

Остывший бисквит полностью охладите, затем разрежьте на три пласта. Верхний, обычно тоньше, измельчите руками или натрите в миску – он станет украшением.

Взбейте сливки с сахаром до густоты. Добавьте маскарпоне и ароматизатор (например, ванильный экстракт), еще раз коротко взбейте до однородной массы.

Первый корж смажьте половиной крема и равномерно распределите. Накройте вторым пластом, сверху нанесите остатки крема. Верхушку пляцка посыпьте измельченным бисквитом и украсьте зернами граната.