На завтрак или перекус: аппетитные пончики с сосисками на сковороде

Сосиски в тесте – это перекус, который обожают все. И насладиться им можно, не прибегая к выпеканию.

Благодаря дрожжевому тесту эти пончики получаются пышными и мягкими – идеальное дополнение к любимым сосискам. 24 Канал предлагает обязательно воспользоваться рецептом пончиков с сосисками от портала "Шуба". Интересно Хоть каждый день готовь: салат из пекинской капусты, который никогда не надоест Рецепт пончиков с сосисками Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 20 пончиков Ингредиенты:

– 250 миллилитров молока;

– 7 граммов сухих дрожжей;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 куриное яйцо;

– 460 граммов пшеничной муки;

– 50 граммов сливочного масла;

– 300 граммов сосисок. Приготовление: Подогрейте молоко до теплого состояния. Добавьте сахар, дрожжи, соль и яйцо, перемешайте до однородности. Постепенно подсыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Раскатайте его на поверхности, посыпанной мукой, и добавьте размягченное масло в середину, вмешивая его в тесто. Сформируйте тесто в шар и поместите его в миску, смазанную растительным маслом. Накройте полотенцем и оставьте на 50 минут, чтобы тесто поднялось. Сосиски нарежьте кусочками шириной около 2 сантиметров. Разделите тесто на 20 частей. Из каждой части сформируйте лепешку, заверните в нее кусочек сосиски, формируя круглый пончик. В сковородке хорошо разогрейте большое количество масла и выложите в нее пончики. Жарьте на среднем огне со всех сторон до образования золотистой корочки, примерно 5 – 6 минут. Приятного аппетита! С ним не сравнится ни один магазинный конкурент: как приготовить рулет "фальшивый заяц".