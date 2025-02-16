16 февраля, 11:17
На завтрак или перекус: аппетитные пончики с сосисками на сковороде
Сосиски в тесте – это перекус, который обожают все. И насладиться им можно, не прибегая к выпеканию.
Благодаря дрожжевому тесту эти пончики получаются пышными и мягкими – идеальное дополнение к любимым сосискам. 24 Канал предлагает обязательно воспользоваться рецептом пончиков с сосисками от портала "Шуба".
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Рецепт пончиков с сосисками
- Время: 45 минут
- Порций: 20 пончиков
Ингредиенты:
– 250 миллилитров молока;
– 7 граммов сухих дрожжей;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 куриное яйцо;
– 460 граммов пшеничной муки;
– 50 граммов сливочного масла;
– 300 граммов сосисок.
Приготовление:
- Подогрейте молоко до теплого состояния. Добавьте сахар, дрожжи, соль и яйцо, перемешайте до однородности.
- Постепенно подсыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Раскатайте его на поверхности, посыпанной мукой, и добавьте размягченное масло в середину, вмешивая его в тесто.
- Сформируйте тесто в шар и поместите его в миску, смазанную растительным маслом. Накройте полотенцем и оставьте на 50 минут, чтобы тесто поднялось.
- Сосиски нарежьте кусочками шириной около 2 сантиметров.
- Разделите тесто на 20 частей. Из каждой части сформируйте лепешку, заверните в нее кусочек сосиски, формируя круглый пончик.
- В сковородке хорошо разогрейте большое количество масла и выложите в нее пончики.
- Жарьте на среднем огне со всех сторон до образования золотистой корочки, примерно 5 – 6 минут.
Приятного аппетита!
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