Что приготовить на ужин: рецепт постного борща с фасолью

Продолжается Великий пост, и многие задумываются: что приготовить, чтобы блюдо было не только постным, но и действительно вкусным? Ответ знакомый и простой – борщ.

Он всегда остается любимым блюдом украинцев, а постный вариант с фасолью получается не менее наваристым и ароматным, информирует 24 Канал со ссылкой на Bazylik. Благодаря фасоли он получается сытным, поэтому лучшего ужина еще придется поискать. Интересно Таких нежных котлет вы еще точно не делали: лайфхак со льдом, который сделает из вас звезду Рецепт постного борща Время: 1 час

1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 300 граммов консервированной фасоли;

– 5 картофелин;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 1 свекла;

– 1/4 кочана капусты;

– 1 большой помидор;

– 2 литра воды;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 5 столовых ложек подсолнечного масла;

– 1 лавровый лист;

– 2 зубчика чеснока;

– соль – по вкусу;

– зелень – по вкусу. Приготовление: Очистите картофель, лук, свеклу, морковь и чеснок, промойте их под водой. Слейте жидкость с консервированной фасоли. Картофель нарежьте небольшими кусочками, а капусту нарежьте тонкими полосками. Если у вас зрелая капуста, варите ее вместе с картофелем, а если молодая – добавляйте в борщ на последнем этапе, когда картофель уже сварится и будет готова зажарка. В кастрюлю налейте холодную воду, добавьте картофель и капусту, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 15 – 20 минут. Пока овощи варятся, приготовьте зажарку. Свеклу и морковь натрите на крупной терке, а помидор и лук нарежьте мелкими кубиками. По желанию снимите кожицу с помидора. На разогретом подсолнечном масле обжарьте овощи, постоянно помешивая, в течение 5 – 10 минут. Добавьте томатную пасту, хорошо перемешайте и подержите на плите еще 3 минуты. Если нет томатной пасты, можно использовать кетчуп или помидоры в собственном соку. Когда картофель с капустой будут почти готовы, добавьте зажарку в кастрюлю и увеличьте огонь. Дождитесь закипания, затем всыпьте фасоль и посолите по вкусу. Уменьшите огонь и варите борщ еще 5 минут. Добавьте лавровый лист, мелко нарезанную зелень и чеснок, который можно нарезать или пропустить через пресс. Перемешайте, подержите борщ на плите еще 5 минут, после чего накройте крышкой, выключите огонь и дайте ему настояться. Вы точно оцените вкус: как приготовить ветчину на Пасху.