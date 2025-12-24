Рождественская звезда из слоеного теста: рецепт с бри и клюквенным соусом внутри за несколько минут
- Рождественская звезда станет незабываемой закуской для вашего стола.
- Она имеет непревзойденный вкус и порадует незабываемыми эмоциями.
Эта закуска выглядит празднично, а готовится очень просто. А еще у нее просто непревзойденный вкус!
Слоеное тесто спасает, когда времени мало, а хочется подать что-то эффектное, информирует 24 Канал со ссылкой на инстаграм iriska_dimitrova. Рождественская звезда с бри и клюквенным соусом уместна и на Рождество, и на новогодний стол.
Интересно Какой бывает кутья на Рождество: значение блюда и как его готовят во Львове или Запорожье
Как приготовить рождественскую звезду из слоеного теста?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов слоеного теста;
– 250–300 граммов сыра бри;
– клюквенный соус по вкусу;
– 1 желток;
– 1 столовая ложка воды.
Такой закуски ваши гости еще не видели: смотрите видео
Приготовление:
- Слоеное тесто переложите на рабочую поверхность, нарежьте его треугольниками и выложите вокруг пиалы на противень, застеленный пергаментом, формируя характерный венок.
- Каждый кусочек теста смажьте клюквенным соусом, после чего выложите щедрые, толстые ломтики сыра бри. Края теста аккуратно подверните внутрь и хорошо залепите, чтобы начинка оставалась внутри во время выпекания.
- Желток смешайте с водой и равномерно смажьте поверхность венка. Выпекайте в духовке, разогретой до 190 градусов, в течение 25 – 30 минут до насыщенного золотистого цвета.
- Готовый рождественский венок подавайте теплым – тесто получается хрустящим, а сыр бри нежно тает в сочетании с кисло-сладкой клюквой.
Как выбрать слоеное тесто?
В закрытой упаковке она должна хорошо держаться и не прилипать в углах, пишет Семья и дом. Само тесто должно быть гладкое по текстуре, без темных пятен.
Цвет его может варьироваться от бледно-серого до светло-желтого. Однако если у вас есть сомнения в некоторых оттенках – то лучше выбрать другую упаковку.
Какие рецепты пригодятся на праздники?
"Рождество в Карпатах" – это праздничный пирог, который должен попробовать каждый.
А рыбу лучше запечь в особой панировке – так она будет просто невероятной.