Рождественская звезда из слоеного теста: рецепт с бри и клюквенным соусом внутри за несколько минут

Эта закуска выглядит празднично, а готовится очень просто. А еще у нее просто непревзойденный вкус!

Слоеное тесто спасает, когда времени мало, а хочется подать что-то эффектное, информирует 24 Канал со ссылкой на инстаграм iriska_dimitrova. Рождественская звезда с бри и клюквенным соусом уместна и на Рождество, и на новогодний стол.

Интересно Какой бывает кутья на Рождество: значение блюда и как его готовят во Львове или Запорожье

Как приготовить рождественскую звезду из слоеного теста?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов слоеного теста;

– 250–300 граммов сыра бри;

– клюквенный соус по вкусу;

– 1 желток;

– 1 столовая ложка воды.

Такой закуски ваши гости еще не видели: смотрите видео

Приготовление:

Слоеное тесто переложите на рабочую поверхность, нарежьте его треугольниками и выложите вокруг пиалы на противень, застеленный пергаментом, формируя характерный венок. Каждый кусочек теста смажьте клюквенным соусом, после чего выложите щедрые, толстые ломтики сыра бри. Края теста аккуратно подверните внутрь и хорошо залепите, чтобы начинка оставалась внутри во время выпекания. Желток смешайте с водой и равномерно смажьте поверхность венка. Выпекайте в духовке, разогретой до 190 градусов, в течение 25 – 30 минут до насыщенного золотистого цвета. Готовый рождественский венок подавайте теплым – тесто получается хрустящим, а сыр бри нежно тает в сочетании с кисло-сладкой клюквой.

Как выбрать слоеное тесто?

В закрытой упаковке она должна хорошо держаться и не прилипать в углах, пишет Семья и дом. Само тесто должно быть гладкое по текстуре, без темных пятен.

Цвет его может варьироваться от бледно-серого до светло-желтого. Однако если у вас есть сомнения в некоторых оттенках – то лучше выбрать другую упаковку.

Какие рецепты пригодятся на праздники?