Листкове тісто рятує, коли часу обмаль, а хочеться подати щось ефектне, інформує 24 Канал з посиланням на інстаграм iriska_dimitrova. Різдвяна зірка з брі та журавлиним соусом доречна і на Різдво, і на новорічний стіл.

Як приготувати різдвяну зірку зі слойоного тіста?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів листкового тіста;

– 250–300 грамів сиру брі;

– журавлиний соус до смаку;

– 1 жовток;

– 1 столова ложка води.

Приготування:

Листкове тісто перекладіть на робочу поверхню, наріжте його трикутниками та викладіть навколо піали на деко, застелене пергаментом, формуючи характерний вінок. Кожен шматочок тіста змастіть журавлиним соусом, після чого викладіть щедрі, товсті скибки сиру брі. Краї тіста акуратно підгорніть усередину й добре заліпіть, щоб начинка залишалася всередині під час випікання. Жовток змішайте з водою та рівномірно змастіть поверхню вінка. Випікайте у духовці, розігрітій до 190 градусів, протягом 25 – 30 хвилин до насиченого золотистого кольору. Готовий різдвяний вінок подавайте теплим – тісто виходить хрумким, а сир брі ніжно тане в поєднанні з кисло-солодкою журавлиною.

Як вибрати слойоне тісто?

У закритому упакуванні вона має гарно триматися і не прилипати у кутках, пише Сім'я і дім. Саме тісто має бути гладке за текстурою, без темних плям.

Колір його може варіюватися від блідо-сірого до ясно-жовтого. Однак якщо у вас є сумніви у деяких відтінках – то краще обрати іншу упаковку.

