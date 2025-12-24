Ця сакральна страва відкриває різдвяний цикл. Без куті з маком неможливо собі уявити Святий вечір та Різдво, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне". Вона нагадує про традицію, бабусині рецепти та спогади поколінь.

Якою буває кутя?

Кутю називають Багатою, Щедрою та Голодною. Багатою кутю готують на Святий вечір – перед Різдвом. В ній багато складників – мед, мак, горіхи, сухофрукти. Ця кутя символізує достаток, добробут і надію на щедрий рік.

Щедра кутя припадає на Щедрий вечір. У деяких родинах до куті можуть додавати вершки, масло або навіть вершкову підливу. Назва тут говорить сама за себе – страва стає ситнішою, "щедрішою". Голодна кутя – найпростіша. Її готують у надвечір’я Водохреща, коли знову дотримуються строгого посту. У ній мінімум інгредієнтів та жодної надмірності. Це кутя не про смак, а про очищення і зосередження.

Особлива страва / Скриншот з відео "Галочка-Кулінарочка"

Що є основою куті і як її готували спочатку?

Класична основа куті – зерно. Найчастіше це пшениця, ячмінь або полба, перловка. Такі інгредієнти стали центральними, адже зерно символізує життя. Його варили довго інколи якщо бракувало часу запарювали на ніч.

Інші обов’язкові складники – мак та мед. Мак слід було відварити до готовності та перетерти макогоном у глиняній макітрі. Мед був єдиним підсолоджувачем. Усе разом змішували без поспіху, бо кутя не терпить метушні. Наші предки не клали в кутю жодного зайвого інгредієнта. Усе за списком, щоб передавався з покоління до покоління – кожен інгредієнт мав сакральне значення.

Як готують кутю у різних куточках України?

На заході України кутя часто густа, з великою кількістю маку й горіхів. Вона дуже насичена. Деякі господині додають стільки інгредієнтів, що інколи майже ложка стоїть. У Карпатах можуть додавати сушені груші або узвар прямо в страву.

У центральних регіонах кутя більш рідка, солодка, з виразним медовим смаком. Тут важливий баланс – щоб зерно не домінувало, а все зливалося в одне. На півдні інколи використовують рис замість пшениці. Така кутя легша за текстурою, з акцентом на сухофрукти.

Як приготувати кутю з халвою?

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 склянки пшениці для куті;

– 1 склянка маку;

– 1 склянка волоських горіхів;

– 1 склянка родзинок;

– 100 грамів меду;

– 200 грамів халви.

Готуємо оригінальну кутю: відео

Приготування:

Для приготування куті оберіть якісну пшеницю саме для цієї страви – вона має бути свіжою, герметично запакованою та від перевіреного виробника. Пшеницю на вагу краще не брати, адже вона легко вбирає вологу й сторонні запахи. Відміряну кількість пшениці замочіть у холодній воді на ніч – так зерно віддасть зайву гіркоту й швидше звариться. Вранці воду злийте, пшеницю кілька разів добре промийте, додайте дрібку солі, залийте водою та поставте варити на помірному вогні. Час приготування залежить від сорту зерна, тому орієнтуйтесь на текстуру – пшениця має добре розваритися й стати м’якою, але не пересушеною. Якщо води замало – долийте, якщо забагато – дайте їй википіти. У результаті каша повинна бути однорідною й злегка вологою. Мак також потребує уважного підходу – обирайте свіжий, звертаючи увагу на дату виготовлення та умови зберігання. Сухий мак злегка подрібніть у кавомолці або блендері – не до стану порошку, а лише кілька секунд, щоб зерна тріснули. Подрібнений мак залийте водою так, щоб вона лише зрівнялася з маком, і поставте варитися на маленькому вогні в антипригарній каструлі. Варіть приблизно 5 хвилин, постійно помішуючи, поки вода майже випарується. Мак має залишитися злегка вологим, не пересушеним. Зніміть його з вогню, накрийте кришкою та повністю охолодіть, після чого додайте до готової пшениці. Мед для куті використовуйте виключно натуральний і свіжий. Якщо він загуслий, попередньо розтопіть його на водяній бані до рідкого стану й лише тоді введіть у кутю. Родзинки обирайте невеликі, промийте, залийте окропом на 5 – 10 хвилин, злийте воду й обсушіть паперовим рушником, після чого додайте до основи. Волоські горіхи злегка підсмажте на сухій сковороді, остудіть і наріжте ножем на середні шматочки, щоб вони добре відчувалися в страві, а не перетворилися на крихту. Халву без домішок розкришіть виделкою та також додайте до куті. Усі інгредієнти ретельно перемішайте до однорідності. Готову кутю зберігайте в скляному або керамічному посуді в холодильнику – з цієї кількості виходить приблизно 1,5 літра готової страви.

Як приготувати класичну кутю?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 склянки пшениці;

– 50 грамів маку;

– 50 грамів волоських горіхів;

– 1 столова ложка меду;

– 4 склянки води.

Класична кутя без зайвих зусиль: дивіться відео

Приготування:

Пшеницю заздалегідь замочіть у воді на 1 – 2 години, після чого безпосередньо перед варінням промийте теплою водою 3 – 4 рази. Підготовлене зерно перекладіть у каструлю з товстим дном, залийте водою та поставте на середній вогонь. Коли пшениця закипить, зменште нагрів до мінімуму, щоб вона повільно томилася й ледь кипіла. Варіть 2 – 3 години до м’якості, стежачи, щоб зерно не розварилося – за потреби доливайте трохи води. Готова пшениця має бути м’якою, але зберігати форму, після чого її перемішайте й залиште вистигати. Мак промийте, залийте окропом і запарюйте 15 – 20 хвилин, потім злийте зайву воду та перетріть мак до стану густої кашки, поки він не пустить "молочко". Волоські горіхи подрібніть ножем або в ступці до середніх шматочків. До вистиглої пшениці додайте макову масу, подрібнені горіхи й мед, ретельно перемішайте. Густоту куті відрегулюйте, підливаючи трохи вистиглої кип’яченої води. Готову страву ще раз обережно перемішайте та подавайте.

Як приготувати кутю з перловкою?

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 160 грамів перлової крупи;

– 320 грамів води;

– 30 грамів маку;

– 30 грамів інжиру;

– 45 грамів кураги;

– 40 грамів сушеної журавлини;

– 50 грамів родзинок;

– 30 грамів фініків;

– 25 грамів меду;

– 30 грамів волоських горіхів;

– 20 грамів мигдалю;

– 20 грамів кеш’ю.

Приготуйте смачну кутю, яка завжди вдається: відео

Приготування:

Перлову крупу ретельно промийте, перетираючи її руками, доки вода не стане прозорою, після чого залийте відміряною кількістю води, накрийте кришкою та варіть на дуже слабкому вогні до повної готовності – приблизно 40 хвилин, поки каша стане розсипчастою й уся рідина випарується. Мак залийте гарячою водою, накрийте та залиште настоюватися. Сухофрукти окремо залийте гарячою або теплою водою й витримайте близько 10 хвилин, щоб вони пом’якшилися, але зберегли форму, після чого воду злийте. Курагу, інжир і фініки наріжте дрібними шматочками, журавлину та родзинки залиште цілими. Горіхи обсмажте на сухій пательні до легкого золотистого кольору, дайте охолонути, після чого подрібніть ножем до бажаного розміру. Готову перлову кашу злегка остудіть, додайте відціджений мак, підготовлені сухофрукти та горіхи, усе добре перемішайте. Мед злегка підігрійте до рідкого стану, не доводячи до кипіння, після чого влийте до куті й ще раз обережно перемішайте до рівномірного розподілу інгредієнтів. Готову кутю подавайте одразу або дайте їй трохи настоятися, щоб смаки краще поєдналися.

