Ця сакральна страва відкриває різдвяний цикл. Без куті з маком неможливо собі уявити Святий вечір та Різдво, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне". Вона нагадує про традицію, бабусині рецепти та спогади поколінь.
Якою буває кутя?
Кутю називають Багатою, Щедрою та Голодною. Багатою кутю готують на Святий вечір – перед Різдвом. В ній багато складників – мед, мак, горіхи, сухофрукти. Ця кутя символізує достаток, добробут і надію на щедрий рік.
Щедра кутя припадає на Щедрий вечір. У деяких родинах до куті можуть додавати вершки, масло або навіть вершкову підливу. Назва тут говорить сама за себе – страва стає ситнішою, "щедрішою". Голодна кутя – найпростіша. Її готують у надвечір’я Водохреща, коли знову дотримуються строгого посту. У ній мінімум інгредієнтів та жодної надмірності. Це кутя не про смак, а про очищення і зосередження.
Що є основою куті і як її готували спочатку?
Класична основа куті – зерно. Найчастіше це пшениця, ячмінь або полба, перловка. Такі інгредієнти стали центральними, адже зерно символізує життя. Його варили довго інколи якщо бракувало часу запарювали на ніч.
Інші обов’язкові складники – мак та мед. Мак слід було відварити до готовності та перетерти макогоном у глиняній макітрі. Мед був єдиним підсолоджувачем. Усе разом змішували без поспіху, бо кутя не терпить метушні. Наші предки не клали в кутю жодного зайвого інгредієнта. Усе за списком, щоб передавався з покоління до покоління – кожен інгредієнт мав сакральне значення.
Як готують кутю у різних куточках України?
На заході України кутя часто густа, з великою кількістю маку й горіхів. Вона дуже насичена. Деякі господині додають стільки інгредієнтів, що інколи майже ложка стоїть. У Карпатах можуть додавати сушені груші або узвар прямо в страву.
У центральних регіонах кутя більш рідка, солодка, з виразним медовим смаком. Тут важливий баланс – щоб зерно не домінувало, а все зливалося в одне. На півдні інколи використовують рис замість пшениці. Така кутя легша за текстурою, з акцентом на сухофрукти.
Як приготувати кутю з халвою?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 склянки пшениці для куті;
– 1 склянка маку;
– 1 склянка волоських горіхів;
– 1 склянка родзинок;
– 100 грамів меду;
– 200 грамів халви.
Приготування:
- Для приготування куті оберіть якісну пшеницю саме для цієї страви – вона має бути свіжою, герметично запакованою та від перевіреного виробника. Пшеницю на вагу краще не брати, адже вона легко вбирає вологу й сторонні запахи.
- Відміряну кількість пшениці замочіть у холодній воді на ніч – так зерно віддасть зайву гіркоту й швидше звариться.
- Вранці воду злийте, пшеницю кілька разів добре промийте, додайте дрібку солі, залийте водою та поставте варити на помірному вогні. Час приготування залежить від сорту зерна, тому орієнтуйтесь на текстуру – пшениця має добре розваритися й стати м’якою, але не пересушеною.
- Якщо води замало – долийте, якщо забагато – дайте їй википіти. У результаті каша повинна бути однорідною й злегка вологою.
- Мак також потребує уважного підходу – обирайте свіжий, звертаючи увагу на дату виготовлення та умови зберігання.
- Сухий мак злегка подрібніть у кавомолці або блендері – не до стану порошку, а лише кілька секунд, щоб зерна тріснули.
- Подрібнений мак залийте водою так, щоб вона лише зрівнялася з маком, і поставте варитися на маленькому вогні в антипригарній каструлі.
- Варіть приблизно 5 хвилин, постійно помішуючи, поки вода майже випарується.
- Мак має залишитися злегка вологим, не пересушеним. Зніміть його з вогню, накрийте кришкою та повністю охолодіть, після чого додайте до готової пшениці.
- Мед для куті використовуйте виключно натуральний і свіжий. Якщо він загуслий, попередньо розтопіть його на водяній бані до рідкого стану й лише тоді введіть у кутю.
- Родзинки обирайте невеликі, промийте, залийте окропом на 5 – 10 хвилин, злийте воду й обсушіть паперовим рушником, після чого додайте до основи.
- Волоські горіхи злегка підсмажте на сухій сковороді, остудіть і наріжте ножем на середні шматочки, щоб вони добре відчувалися в страві, а не перетворилися на крихту.
- Халву без домішок розкришіть виделкою та також додайте до куті. Усі інгредієнти ретельно перемішайте до однорідності.
- Готову кутю зберігайте в скляному або керамічному посуді в холодильнику – з цієї кількості виходить приблизно 1,5 літра готової страви.
Як приготувати класичну кутю?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 склянки пшениці;
– 50 грамів маку;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 1 столова ложка меду;
– 4 склянки води.
Приготування:
- Пшеницю заздалегідь замочіть у воді на 1 – 2 години, після чого безпосередньо перед варінням промийте теплою водою 3 – 4 рази.
- Підготовлене зерно перекладіть у каструлю з товстим дном, залийте водою та поставте на середній вогонь. Коли пшениця закипить, зменште нагрів до мінімуму, щоб вона повільно томилася й ледь кипіла.
- Варіть 2 – 3 години до м’якості, стежачи, щоб зерно не розварилося – за потреби доливайте трохи води. Готова пшениця має бути м’якою, але зберігати форму, після чого її перемішайте й залиште вистигати.
- Мак промийте, залийте окропом і запарюйте 15 – 20 хвилин, потім злийте зайву воду та перетріть мак до стану густої кашки, поки він не пустить "молочко".
- Волоські горіхи подрібніть ножем або в ступці до середніх шматочків. До вистиглої пшениці додайте макову масу, подрібнені горіхи й мед, ретельно перемішайте.
- Густоту куті відрегулюйте, підливаючи трохи вистиглої кип’яченої води. Готову страву ще раз обережно перемішайте та подавайте.
Як приготувати кутю з перловкою?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 160 грамів перлової крупи;
– 320 грамів води;
– 30 грамів маку;
– 30 грамів інжиру;
– 45 грамів кураги;
– 40 грамів сушеної журавлини;
– 50 грамів родзинок;
– 30 грамів фініків;
– 25 грамів меду;
– 30 грамів волоських горіхів;
– 20 грамів мигдалю;
– 20 грамів кеш’ю.
Приготування:
- Перлову крупу ретельно промийте, перетираючи її руками, доки вода не стане прозорою, після чого залийте відміряною кількістю води, накрийте кришкою та варіть на дуже слабкому вогні до повної готовності – приблизно 40 хвилин, поки каша стане розсипчастою й уся рідина випарується.
- Мак залийте гарячою водою, накрийте та залиште настоюватися. Сухофрукти окремо залийте гарячою або теплою водою й витримайте близько 10 хвилин, щоб вони пом’якшилися, але зберегли форму, після чого воду злийте.
- Курагу, інжир і фініки наріжте дрібними шматочками, журавлину та родзинки залиште цілими. Горіхи обсмажте на сухій пательні до легкого золотистого кольору, дайте охолонути, після чого подрібніть ножем до бажаного розміру.
- Готову перлову кашу злегка остудіть, додайте відціджений мак, підготовлені сухофрукти та горіхи, усе добре перемішайте.
- Мед злегка підігрійте до рідкого стану, не доводячи до кипіння, після чого влийте до куті й ще раз обережно перемішайте до рівномірного розподілу інгредієнтів.
- Готову кутю подавайте одразу або дайте їй трохи настоятися, щоб смаки краще поєдналися.
