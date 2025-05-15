15 мая, 00:15
Оригинально и очень вкусно: как приготовить салат из одуванчика
Салат из одуванчика – это тот случай, когда стоит согласиться на эксперимент. Это дело нескольких минут, а результат очень приятно удивит.
Этот салат имеет все шансы на то, чтобы стать настоящий хитом этой весны. Несколько сезонных продуктов, любимая заправка – и на столе салат, от которого все в восторге, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
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Рецепт салата из одуванчика
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– половина молодой капусты;
– 1 пучок зеленого лука;
– 15 штук листьев одуванчика;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 1 столовая ложка кунжута;
– 1 чайная ложка французской горчицы;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Нашинкуйте капусту тонкими полосками, немного подсолите и слегка помните руками.
- Нарежьте мелко зеленый лук.
- Листья одуванчика хорошо промойте и порежьте средними кусками.
- Все ингредиенты смешайте, добавьте сметану и немного французской горчицы.
- Перед подачей посыпьте кунжутом и украсьте оливками.
Приятного аппетита!
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