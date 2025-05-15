Оригинально и очень вкусно: как приготовить салат из одуванчика

Салат из одуванчика – это тот случай, когда стоит согласиться на эксперимент. Это дело нескольких минут, а результат очень приятно удивит.

Этот салат имеет все шансы на то, чтобы стать настоящий хитом этой весны. Несколько сезонных продуктов, любимая заправка – и на столе салат, от которого все в восторге, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

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Рецепт салата из одуванчика

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– половина молодой капусты;

– 1 пучок зеленого лука;

– 15 штук листьев одуванчика;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 1 столовая ложка кунжута;

– 1 чайная ложка французской горчицы;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Нашинкуйте капусту тонкими полосками, немного подсолите и слегка помните руками. Нарежьте мелко зеленый лук. Листья одуванчика хорошо промойте и порежьте средними кусками. Все ингредиенты смешайте, добавьте сметану и немного французской горчицы. Перед подачей посыпьте кунжутом и украсьте оливками.

Приятного аппетита!

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