15 февраля, 23:55
Хоть каждый день готовь: салат из пекинской капусты, который никогда не надоест
Пекинская капуста – фантастическая основа для вкусного салата. Добавляем любимые ингредиенты – и блюдо можно есть хоть каждый день.
Этот салат порадует не только сочетанием любимых вкусов, но и высокой питательностью, поэтому он вполне может стать самостоятельным ужином. 24 Канал предлагает обязательно сохранить рецепт портала "Вкусненькое", к которому можно возвращаться хоть каждый день.
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Салат из пекинской капусты и крабовых палочек
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов пекинской капусты;
– 3 яйца;
– 200 граммов крабовых палочек;
– банка кукурузы;
– зубчик чеснока;
– 2 столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Яйца варим вкрутую.
- Капусту шинкуем полосками.
- Чеснок и яйца и крабовые палочки мелко нарезаем.
- Смешиваем ингредиенты, добавляем кукурузу, солим, перчим и еще раз перемешиваем.
- Заправляем майонезом, еще раз перемешиваем и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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