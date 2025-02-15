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15 февраля, 23:55
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Хоть каждый день готовь: салат из пекинской капусты, который никогда не надоест

Лилия Имбировская-Сиваковская

Пекинская капуста – фантастическая основа для вкусного салата. Добавляем любимые ингредиенты – и блюдо можно есть хоть каждый день.

Этот салат порадует не только сочетанием любимых вкусов, но и высокой питательностью, поэтому он вполне может стать самостоятельным ужином. 24 Канал предлагает обязательно сохранить рецепт портала "Вкусненькое", к которому можно возвращаться хоть каждый день.

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Салат из пекинской капусты и крабовых палочек

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 400 граммов пекинской капусты;
– 3 яйца;
– 200 граммов крабовых палочек;
– банка кукурузы;
– зубчик чеснока;
– 2 столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца варим вкрутую.
  2. Капусту шинкуем полосками.
  3. Чеснок и яйца и крабовые палочки мелко нарезаем.
  4. Смешиваем ингредиенты, добавляем кукурузу, солим, перчим и еще раз перемешиваем.
  5. Заправляем майонезом, еще раз перемешиваем и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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