Эта ягода должна быть везде: рецепт оригинального салата с клубникой от победительницы "МастерШеф"

Клубника такая колоритная ягода, что может быть практически везде. По крайней мере, салаты с ней получаются просто изумительными.

Этот салат может стать не просто открытием, а настоящей звездой "клубничного" сезона. А готовить его 24 Канал предлагает по рецепту победительницы шоу "МастерШеф" Алины Бурик, которым она поделилась в своем инстаграме. К теме Тают во рту: полезные желейные конфеты из клубники, которые оценят дети Рецепт салата с клубникой Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 75 граммов шпината;

– 250 граммов клубники;

– 150 граммов брынзы;

– 30 граммов грецкого ореха;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 столовая ложка меда;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– пол чайной ложки бальзамического уксуса;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– несколько листочков мяты;

– соль по вкусу. Приготовление: На тарелку выкладываем свежий шпинат, добавляем нарезанную клубнику и кусочки брынзы. Для приготовления заправки смешиваем горчицу, мед, лимонный сок, бальзамический уксус, щепотку соли и оливковое масло до получения однородной эмульсии. Поливаем салат полученной заправкой, посыпаем измельченными орехами и, по желанию, добавляем листочки мяты. Приятного аппетита! Он стал очень популярным: легкий салат с печенью трески.