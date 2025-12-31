Любимый зимний салат на новогоднем столе: готовим невероятный салат "Первый снег"

Новый год нужно встречать с невероятными салатами. "Первый снег" – удачное решение, которое точно сделает ваш праздник особенным.

На новогоднем столе салатов много не бывает, поэтому если есть возможность, стоит приготовить знаменитый "Первый снег". 24 Канал предлагает не добавлять себе хлопот и воспользоваться рецептом портала "Господинька".

Как приготовить салат "Первый снег"?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 – 3 вареные картофелины;

– 150 граммов буженины, ветчины или куриного филе;

– 4 вареных яйца;

– 100 граммов сыра;

– майонез, горчица, соль и перец по вкусу;

маринованный лук:

– 1 луковица;

– пол чайной ложки соли;

– 2 чайные ложки сахара;

– 1 столовая ложка кипятка.

Украшение праздничного стола / Фото "Господинька"

Приготовление:

Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами, залейте кипятком, добавьте другие ингредиенты для маринада и оставьте на 20 минут. Картофель натрите на терке, выложите первым слоем и смажьте горчицей и майонезом. Сверху добавьте нарезанную кубиками курицу и замаринованный лук, сделайте легкую сеточку из майонеза. Вареные яйца разделите на белки и желтки: желтки натрите отдельным слоем и слегка полейте майонезом. Далее натрите твердый сыр, а сверху – белки. Дайте салату немного настояться в холодильнике перед подачей. По желанию майонез можно заменить сметаной или греческим йогуртом, добавив к ним чеснок или сухие травы для более насыщенного вкуса.

Чем заменить майонез?

В этом салате прекрасно подойдут сметана и греческий йогурт. К ним таки можно добавить немного майонеза для более яркого вкуса, советует Beszamel.

Также хорошей идеей будет добавить чеснок и итальянские травы. Они идеально сочетаются со всеми ингредиентами.

Что подать на праздничный стол?