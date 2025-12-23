Не только Оливье или крабовый: как приготовить праздничный салат "Рождественский венок"

Праздничный салат часто выбирают не только по вкусу, но и по виду. Особенно это важно на рождественские праздники, когда все на столе должно быть особенным.

Салат "Рождественский венок" будет выглядеть ярко, как центральное блюдо на столе, ведь сочетает знакомые ингредиенты и продуманную подачу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток kosatka_kosatk. Он не требует сложных продуктов, но выглядит очень торжественно. Как приготовить салат "Рождественский венок"? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 3 отварные картофелины;

– 2 отваренные морковки;

– 300 граммов отварного куриного филе;

– 3 отварных куриных яйца;

– 80 граммов грецких орехов, измельченных и слегка обжаренных;

– 150 граммов твердого сыра;

– 180 – 200 граммов майонеза;

– 1 большой гранат;

– соль по вкусу. Приготовление: Картофель, морковь и яйца отварите до готовности, охладите и натрите на терке – выбирайте мелкую или грубую, в зависимости от желаемой текстуры. Куриное филе разберите на тонкие волокна, твердый сыр натрите, орехи измельчите ножом или в блендере, гранат очистите и разберите на зерна. Формируйте салат в кольце или на тарелке в виде венка, выкладывая слои последовательно – сначала картофель, слегка посолите и смажьте майонезом, далее куриное филе и снова слой майонеза, затем морковь с майонезом, яйца с майонезом, после чего сыр и орехи, снова тонкий слой майонеза и завершающий слой из зерен граната. Готовый салат оставьте настаиваться в форме на несколько часов перед подачей, чтобы слои хорошо соединились и вкус стал насыщенным и гармоничным. Как сварить картофель за 5 минут? Проколите картофель ножом, пишет Оһсһе at day. Положите в миску, сбрызните небольшим количеством воды и накройте тарелкой. Разогревайте в микроволновой печи 5 – 7 минут на максимальной мощности. Вот и все – ваш картофель готов за считанные минуты.

А на сладкое вам понравится пирог "Рождество в Карпатах".