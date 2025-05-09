Без варки и других хлопот: рецепт салата "Карусель" – шедевр за несколько минут

Салаты это не просто отличное дополнение к трапезе, но и замечательный перекус, когда долго что-то готовить нет вдохновения. А с этим рецептом вы полюбите салаты еще больше!

Забудьте о варке и других длительных приготовлениях – этот салат требует только нарезки и смешивания ингредиентов. А попробовать его удивительный вкус 24 Канал предлагает с рецептом портала "Смачненьке".

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Рецепт салата "Карусель"

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 150 граммов ветчины;

– 100 граммов сыра;

– 2 помидора;

– сухарики по вкусу;

– зубчик чеснока;

для майонеза:

– 150 миллилитров масла;

– 1 яйцо;

– по чайной ложке сока лимона и горчицы;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Все ингредиенты нарезаем кубиками и смешиваем в миске. Натираем сыр и добавляем сухарики. Все ингредиенты для майонеза смешиваем с помощью блендера до однородности. Заправляем салат и хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!

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