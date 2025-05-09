Без варки и других хлопот: рецепт салата "Карусель" – шедевр за несколько минут
Салаты это не просто отличное дополнение к трапезе, но и замечательный перекус, когда долго что-то готовить нет вдохновения. А с этим рецептом вы полюбите салаты еще больше!
Забудьте о варке и других длительных приготовлениях – этот салат требует только нарезки и смешивания ингредиентов. А попробовать его удивительный вкус 24 Канал предлагает с рецептом портала "Смачненьке".
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Рецепт салата "Карусель"
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 150 граммов ветчины;
– 100 граммов сыра;
– 2 помидора;
– сухарики по вкусу;
– зубчик чеснока;
для майонеза:
– 150 миллилитров масла;
– 1 яйцо;
– по чайной ложке сока лимона и горчицы;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Все ингредиенты нарезаем кубиками и смешиваем в миске.
- Натираем сыр и добавляем сухарики.
- Все ингредиенты для майонеза смешиваем с помощью блендера до однородности.
- Заправляем салат и хорошо перемешиваем.
Приятного аппетита!
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